Keď išla vysypať smeti, nepríjemne spadla. Nezlomná Marcela Laiferová bude spievať napriek všetkému
Optimizmus a úsmev na perách nestráca ani vtedy, keď je najhoršie. Marcela Laiferová totiž pred časom utrpela nepríjemný úraz. Keď išla so smeťami, šmykla sa a škaredo spadla. Našťastie si pri páde nič nezlomila, no pod okom má veľkú podliatinu. Nešťastná udalosť sa stala pred jej koncertom v Slovenskom rozhlase, ktorý celý rok pripravovala. Napriek pádu sa ho však speváčka rozhodne rušiť nechystá, skôr naopak. „Mohlo to dopadnúť aj horšie. Spievať budem ďalej,“ okomentovala pre Plus 7 dní drsnú nehodu.
Nejde na módnu prehliadku
Marcela Laiferová oslávila v júli významné životné jubileum, okrúhlych 80 rokov, no stále je pracovne aktívna. Vystupuje, koncertuje a svojím spevom rozdáva ľuďom radosť. Vyznáva totiž heslo, ktoré jej ešte kedysi povedal Karel Vlach (Bol dirigent a kapelník swingového Orchestra Karla Vlacha, pozn. red.) - speváčka je buď na scéne alebo mŕtva.
„Povedal mi to Karel Vlach ešte v čase, keď sme nahrávali moju prvú platňu. Hovorím si to vždy, keď sa mi stane niečo nepríjemné a ja mám pred vystúpením,“ uviedla umelkyňa, ktorej sa však pred koncertom v rozhlase stala nepríjemná nehoda. „Bola som vonku vysypať smeti, šmykla sa mi noha a spadla som. Čo mám robiť? Stalo sa,“ opísala Marcela Laiferová.
Speváčke sa našťastie pri nepríjemnom páde nič vážne nestalo, no pod okom má výraznú škaredú podliatinu. Kvôli tomu sa však koncert rozhodne rušiť nechystá. „Nie som modelka, nejdem na módnu prehliadku. Som speváčka. Alebo keď mám teraz modré oko, to už akože nemôžem spievať? Tvár mi ostala celá a budem, samozrejme, aj pekne oblečená,“ uviedla s tým, že ľudia sa na koncert tešia a toto by im podľa vlastných slov nespravila.