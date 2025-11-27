Keď išla vysypať smeti, nepríjemne spadla. Nezlomná Marcela Laiferová bude spievať napriek všetkému - Dobré noviny
Keď išla vysypať smeti, nepríjemne spadla. Nezlomná Marcela Laiferová bude spievať napriek všetkému
Ilustračná fotografia.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Táňa Pauhofová.

Ilustračná fotografia.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Táňa Pauhofová.

Ilustračná fotografia.

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Keď išla vysypať smeti, nepríjemne spadla. Nezlomná Marcela Laiferová bude spievať napriek všetkému

Marcela Laiferová nepríjemne spadla, napriek tomu vystúpi na svojom koncerte.
Marcela Laiferová nepríjemne spadla, napriek tomu vystúpi na svojom koncerte. — Foto: Facebook, Marcela Laiferová

Známa speváčka spadla, keď išla vysypať smeti.

Optimizmus a úsmev na perách nestráca ani vtedy, keď je najhoršie. Marcela Laiferová totiž pred časom utrpela nepríjemný úraz. Keď išla so smeťami, šmykla sa a škaredo spadla. Našťastie si pri páde nič nezlomila, no pod okom má veľkú podliatinu. Nešťastná udalosť sa stala pred jej koncertom v Slovenskom rozhlase, ktorý celý rok pripravovala. Napriek pádu sa ho však speváčka rozhodne rušiť nechystá, skôr naopak. „Mohlo to dopadnúť aj horšie. Spievať budem ďalej,“ okomentovala pre Plus 7 dní drsnú nehodu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/laiferovamarcela/photos/a.401799596580568/2741207139306457/?type=3&ref=embed_post

Nejde na módnu prehliadku

Marcela Laiferová oslávila v júli významné životné jubileum, okrúhlych 80 rokov, no stále je pracovne aktívna. Vystupuje, koncertuje a svojím spevom rozdáva ľuďom radosť. Vyznáva totiž heslo, ktoré jej ešte kedysi povedal Karel Vlach (Bol dirigent a kapelník swingového Orchestra Karla Vlacha, pozn. red.) - speváčka je buď na scéne alebo mŕtva.

Marcela Laiferová oslávila okrúhle jubileum 80 rokov.
Prečítajte si tiež: Pozná kľúč k pomalšiemu starnutiu. Marcela Laiferová miluje život a každý deň štartuje prostým rituálom

„Povedal mi to Karel Vlach ešte v čase, keď sme nahrávali moju prvú platňu. Hovorím si to vždy, keď sa mi stane niečo nepríjemné a ja mám pred vystúpením,“ uviedla umelkyňa, ktorej sa však pred koncertom v rozhlase stala nepríjemná nehoda. „Bola som vonku vysypať smeti, šmykla sa mi noha a spadla som. Čo mám robiť? Stalo sa,“ opísala Marcela Laiferová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/laiferovamarcela/posts/1287899249067454?ref=embed_post

Speváčke sa našťastie pri nepríjemnom páde nič vážne nestalo, no pod okom má výraznú škaredú podliatinu. Kvôli tomu sa však koncert rozhodne rušiť nechystá. „Nie som modelka, nejdem na módnu prehliadku. Som speváčka. Alebo keď mám teraz modré oko, to už akože nemôžem spievať? Tvár mi ostala celá a budem, samozrejme, aj pekne oblečená,“ uviedla s tým, že ľudia sa na koncert tešia a toto by im podľa vlastných slov nespravila.

To by im nespravila

