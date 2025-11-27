Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady - Dobré noviny
Dobré noviny
Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady
Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí
Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí — Foto: Instagram - @mariocimarro; spacecoastdaily.com

S dcérkou sa chce vrátiť na Slovensko.

Zamilované videá z pláže, momentky z luxusných víl či zábery pri bazéne vytvárali dojem idylického života. Fanúšikovia herca Maria Cimarra a jeho partnerky Broni Gregušovej tak dlho verili, že ich vzťah presne taký aj je. Bývalá modelka však v posledných týždňoch postupne otvára tému ich spolužitia a okrem hovorenia o násilí priznala aj to, že život v „zlatej klietke“ bol len ilúziou. Na platenej platforme HeroHero opísala realitu, ktorá mala k obrázkom na sociálnych sieťach ďaleko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Dôkazy polície

Bronislava Gregušová už v septembri odhalila, že si prechádza náročným životným obdobím – jej bývalý partner má zákaz priblíženia k nej aj k ich malej dcére. „Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala v otvorenom videu. Aby nezostalo len pri slovách, Bronina sestra Lucia zverejnila aj dôkaz.

Mario Cimarro a Broňa Gregušová.
Prečítajte si tiež: Cirkusant, ktorý sa hrá na dobrého otca. Švagriná Maria Cimarra po odhalení pravdy poslala jasný odkaz

Na sociálne siete pridala link na internetovú stránku kancelárie šerifa okresu Brevard County v štáte Florida. „Osoba obvinená a zatknutá za domáce násilie s ublížením na zdraví. Toto je pravý dôvod, prečo existuje zákaz kontaktu a približovania,“ povedala o Mariovi Cimarrovi, ktorého podľa policajných záznamov zatkli v júli aj v septembri tohto roka pre ublíženie na zdraví a domáce násilie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mario Cimarro,devoted Father (@mariocimarro)

Aká bola skutočnosť

Gregušová pokračuje v odhaľovaní pravdy ďalej a najnovšie vysvetlila, že luxus, ktorým sa kedysi prezentovali, bolo jedno veľké klamstvo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

