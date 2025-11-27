Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady
S dcérkou sa chce vrátiť na Slovensko.
Zamilované videá z pláže, momentky z luxusných víl či zábery pri bazéne vytvárali dojem idylického života. Fanúšikovia herca Maria Cimarra a jeho partnerky Broni Gregušovej tak dlho verili, že ich vzťah presne taký aj je. Bývalá modelka však v posledných týždňoch postupne otvára tému ich spolužitia a okrem hovorenia o násilí priznala aj to, že život v „zlatej klietke“ bol len ilúziou. Na platenej platforme HeroHero opísala realitu, ktorá mala k obrázkom na sociálnych sieťach ďaleko.
Dôkazy polície
Bronislava Gregušová už v septembri odhalila, že si prechádza náročným životným obdobím – jej bývalý partner má zákaz priblíženia k nej aj k ich malej dcére. „Išlo o domáce násilie. Aby som upresnila, nestalo sa to ani raz, ani dvakrát, ani trikrát, štyri, päť, šesť, sedem, osem, desať, dvadsať, tridsať, štyridsať, vynásobte si to dvoma,“ šokovala v otvorenom videu. Aby nezostalo len pri slovách, Bronina sestra Lucia zverejnila aj dôkaz.
Na sociálne siete pridala link na internetovú stránku kancelárie šerifa okresu Brevard County v štáte Florida. „Osoba obvinená a zatknutá za domáce násilie s ublížením na zdraví. Toto je pravý dôvod, prečo existuje zákaz kontaktu a približovania,“ povedala o Mariovi Cimarrovi, ktorého podľa policajných záznamov zatkli v júli aj v septembri tohto roka pre ublíženie na zdraví a domáce násilie.
Aká bola skutočnosť
Gregušová pokračuje v odhaľovaní pravdy ďalej a najnovšie vysvetlila, že luxus, ktorým sa kedysi prezentovali, bolo jedno veľké klamstvo.