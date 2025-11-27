Hlavný záporák zo Stranger Things priznáva, že postava sa mu dostala po kožu: Vecna bol stále vo mne - Dobré noviny
Hlavný záporák zo Stranger Things priznáva, že postava sa mu dostala po kožu: Vecna bol stále vo mne
Hlavný záporák zo Stranger Things priznáva, že postava sa mu dostala po kožu: Vecna bol stále vo mne

Zábery zo Stranger Things.
Zábery zo Stranger Things. — Foto: Promo fotografie zo Stranger Things - Netflix, Youtube/ Glitters By Mehedi Ullash - Stranger Things ending

Seriál známemu umelcovi vraj občas úplne ovládol mozog.

Ocitáme sa v Amerike v 80. rokoch minulého storočia. Na prvý pohľad obyčajné mestečko zvnútra pomaly zožiera zlo, ktoré sa už ani nesnaží skrývať a uprostred toho všetkého stojí skupinka tínedžerov odhodlaná zachrániť svet. Nie je náhoda, že sa seriál Stranger Things stal celosvetovým hitom. Milióny fanúšikov sa onedlho konečne dočkajú rozuzlenia a príbeh sa v práve vychádzajúcej piatej sérii uzavrie. Vo vzduchu je však cítiť, že to nebude jednoduché. Finále totiž odštartovalo dramaticky.

Nezľakol sa

„Začína veľkým zlomom, treskom. Každá z postáv dobre vie, že sa hrá o veľa a že z toho len veľmi ťažko vedie cesta von. Piatu sériu by som teda opísal ako výbušnú, plnú emócií. Ponúkne vám niečo, čo ste ešte nevideli,“ prezradil pre Novinky.cz herec Jamie Campbell Bower alias démonický Vecna.

Do seriálu vstúpil v roku 2022 a ako záporná postava na seba okamžite strhol pozornosť. Nasadenie masky, ktorá mu zakrýva tvár, trvalo každý deň až osem hodín, a hoci v podstate naskočil do idúceho vlaku, vedel, do čoho sa púšťa a nezľakol sa toho.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Seriál ho ovládol

„Vecna ku mne prišiel v rámci akéhosi vývoja. Bol ako raketa, čo sa týka môjho tvorivého procesu, ja som k nemu tak aj pristupoval. Navyše, túto postavu tvorcovia Matt a Ross Dufferovci urobili výborne. Je v nej vidieť, ako veľmi sú intelektuálne a emočne obdarení. Cítil som v sebe povinnosť starať sa o Vecnu, naplno som sa do postavy vžil a splynul som so seriálom,“ vysvetlil, no zároveň priznal, že sa toto temné stvorenie na čas stalo jeho plnohodnotnou súčasťou, čo so sebou prinášalo aj problémy.

