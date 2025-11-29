Chceli ho všetky, ale on si vybral Mórovú. Juraj Rašla aj kňazom vravel, že oženiť sa plánuje až na starobu - Dobré noviny
Chceli ho všetky, ale on si vybral Mórovú. Juraj Rašla aj kňazom vravel, že oženiť sa plánuje až na starobu
Chceli ho všetky, ale on si vybral Mórovú. Juraj Rašla aj kňazom vravel, že oženiť sa plánuje až na starobu

Juraj Rašla / Diana Mórová a Michaela Čobejová
Juraj Rašla / Diana Mórová a Michaela Čobejová — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Sľub); Instagram - @cobejova

Do Diany Mórovej sa zaľúbil, keď nemal desiatu.

„Mea culpa, mea maxima culpa. Ale kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom,“ odpovedal Juraj Rašla, keď sa ho pýtali, prečo stále nie je ženatý. Obľúbený herec roky tvrdil, že svadba má zmysel iba v dvoch prípadoch — keď má človek osemnásť a je opitý láskou aj životom, alebo keď má šesťdesiat rokov. Sám to však porušil. Nie pri prvej láske z gymnázia, Diane Mórovej, ale pri žene, ktorú si zobral ako zrelý štyridsiatnik. S manželkou Luckou je ženatý 16 rokov, hoci aj kňazov presviedčal, že sa ženiť nebude.

Presvedčili ho baby

Juraj Rašla sa narodil 3. novembra 1969 v Bratislave do rodiny, ktorá nebola úplne obyčajná. Ako prezradil v rozhovore pre Život, do ich rodiny patril Anton Rašla, známy slovenský právnik, vojenský prokurátor a jeden z najkontroverznejších postáv slovenskej justície, ktorý svojho času žaloval Jozefa Tisa a neskôr zohral smutnú úlohu pri viacerých vykonštruovaných politických procesoch, ktoré sa skončili trestom smrti alebo dlhoročným krutým väzením.

Rašlovci mali rôzne zamestnania, no Juraj bol jediný z rodiny, kto sa vybral hereckým smerom. Jeho cesta k tomuto zamestnaniu ale vôbec nebola priamočiara. „Privyrábal som si ako komparzista. Na jednej filmovačke si ma potom všimla vedúca Bieleho divadla Nina Zemanová a pozvala ma do súboru,“ prezradil Juraj Rašla, ktorý to chcel vyskúšať iba zo zábavy. „Baby tam boli pekné,“ smial sa v rozhovore pre Mestskú televíziu Trnava. Keď zistil, že divadelné hodiny sú v nedeľu ráno, povedal si, že radšej zostane v posteli a nebude sa „terigať“ na druhý koniec mesta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desiata s Mórovou

„Ja ani neviem prečo, ale vstal som a išiel som,“ pokračoval v rozprávaní Juraj Rašla, ktorý už na gymnáziu vedel, že chce byť hercom. Utvrdzovala ho v tom aj jeho spolužiačka Diana Mórová, s ktorou prežil prvú veľkú lásku.

„Bol veľmi pekný a všetky baby ho chceli. Cez každú veľkú prestávku prišiel za mnou, či idem von na desiatu,“ prezradila v rozhovore pre Eurotelevíziu Diana Mórová, ktorej vraj všetky spolužiačky závideli, že práve ju si Juraj vybral.

