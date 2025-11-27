Zuzana Klingrová: Joga nie je o dobrých fotkách a nových legínach. Pomôže s podráždenosťou i osamelosťou - Dobré noviny
Zuzana Klingrová: Joga nie je o dobrých fotkách a nových legínach. Pomôže s podráždenosťou i osamelosťou
Zuzana Klingrová: Joga nie je o dobrých fotkách a nových legínach. Pomôže s podráždenosťou i osamelosťou

Joginka Zuzana Klingrová vie, že ajurvéda a joga sa navzájom dopĺňajú.
Joginka Zuzana Klingrová vie, že ajurvéda a joga sa navzájom dopĺňajú. — Foto: Facebook Zuzany Klingrovej

Joga lieči a upokojuje myseľ.

Vedeli ste, že vnútromaternicové teliesko či menštruačný kalíšok sú podľa ajurvédy zločinom proti múdrosti? Známa jogínka vysvetlila, že ženy po päťdesiatke by sa už nemali prepínať a mali by si užívať plody svojej práce z obdobia produktívneho veku. Každá životná fáza má totiž iný účel. Čo radí ženám v menopauze?

Jogínska a ajurvédska guru

Zuzana Klingrová je jednou z najznámejších lektoriek jogy a jogových terapeutiek v československom priestore. Je tiež autorka kníh o joge a ájurvéde, a inšpiratívna osobnosť, ktorá spája pohyb, meditáciu a zdravý životný štýl. K joge sa dostala už v detstve, keď sa závodne venovala judu. „Ako dieťa som robila judo. Vtedy som sa prvýkrát stretla s jogou – nedobrovoľne. Druhé stretnutie prišlo na športovom gymnáziu v Pardubiciach. V rámci všeobecnej prípravy pani učiteľka občas zaradila pozdravy slnku, čo ma veľmi nebavilo, ale rovnako ako tréner na jude vyzdvihovala ich prednosti. Učila nás, že telo pripravia na výkon a zahrejú, čo som pochopila až o pár rokov neskôr," priznala v rozhovore pre idnes.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Klingrova (@zuzana_klingrova)

Postupne objavila jej blahodárne účinky na telo aj myseľ a rozhodla sa zasvätiť svoj život šíreniu jogovej filozofie. „S nástupom na vysokú školu som po operácii slepého čreva skončila s judom a rozmýšľala, akému športu sa budem ďalej venovať. Na rad prišiel aerobik, kickbox a plávanie. Začala som sa zaoberať jogou a uvedomila som si, že môj tréner aj učiteľka mali pravdu – joga môže telo veľmi všestranne rozvíjať," doplnila. „Časom ma začala zaujímať aj filozofia jogy. Keď som ukončila štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu, ešte tu nebola v širšom povedomí; napríklad môj otec si myslel, že je to veštenie z krištáľovej gule alebo z kávovej usadeniny!" smeje sa. 

Tridsať rastlín týždenne: Recept na zdravý mikrobióm
Prečítajte si tiež: Psychoterapeutka Maliariková: V bruchu máme druhý mozog. Dodržujte dennú dvanástku a vyhnete sa chorobám

V roku 2007 sa prihlásila na Hindu University v USA, kam ju po absolvovaní pomerne náročného prijímacieho konania prijali. Štúdium spätne ohodnotila prívlastkom „skvelé". Počas neho sa okrem jogy venovala tiež jogovej terapii a v rámci nej aj ájurvéde. „Odvtedy všetko prenášam do svojho života, ale keďže som vyrástla v materialistickom svete, na všetko potrebujem dôkaz, preto sa zaoberám aj výskumami a ich výsledkami. Dodnes čerpám zo svojich odborných znalostí anatómie, fyziológie a kineziológie," uzavrela joginka. 

Svoju jogovu prax rozšírila aj o poznanie tajomstiev ajurvédy (veda o dlhovekosti). Skúma vlastnosti jednotlivých dóš a snaží sa rozoznávať signály ľudského tela. Dnes je spolumajiteľkou jógového štúdia v Prahe a zároveň pôsobí ako programová riaditeľka Rezortu Svatá Kateřina, kde vedie kurzy, workshopy a pobyty zamerané na jogu a ájurvédu. 

