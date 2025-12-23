Opitého ho odniesla na liečenie, no odpustila mu. Affleck a Garnerová sú na Vianoce ukážkoví exmanželia - Dobré noviny
Opitého ho odniesla na liečenie, no odpustila mu. Affleck a Garnerová sú na Vianoce ukážkoví exmanželia
Opitého ho odniesla na liečenie, no odpustila mu. Affleck a Garnerová sú na Vianoce ukážkoví exmanželia

Jennifer Garnerová a Ben Affleck.
Jennifer Garnerová a Ben Affleck. — Foto: Instagram/jennifer.garner; Wikimedia Commons (Nomoretitanic)

Je láskou môjho života, ale je to komplikovaný chlap, priznala herečka.

Stála pri ňom, keď bojoval s alkoholizmom, dohovárala mu, aby pracoval na svojom manželstve s Jennifer Lopez a aj teraz, po náhlom rozvode, opäť stojí po jeho boku. Obľúbená herečka Jennifer Garnerová bola za Bena Afflecka vydatá 13 rokov a napriek tomu, že sa rozišli, dodnes ich ľudia považujú za jeden z najšťastnejších rozvedených párov v Hollywoode. Dvojica dokazuje, že vzťahy sa dajú napraviť, aj keď si v minulosti prešli peklom.

Manželka bojovníčka

Garnerová a Affleck sa prvýkrát spoznali v lete 2000 pri natáčaní filmu Pearl Harbor, no herečka bola v tom čase vydatá. Všetko sa zmenilo o dva roky neskôr, keď spoločne nakrúcali film Daredevil, pri ktorom sa Ben do Jennifer zamiloval. „Vo filme vyhrala proti mne väčšinu bojovať, čo bola celkom dobrá predikcia toho, čo nás čakalo – moja manželka držiaca meče, ktorými zo mňa vybila všetko živé,“ smial sa v rozhovore pre Playboy Affleck.

Jennifer Garner
Prečítajte si tiež: Mamu 3 detí vyhlásili za najkrajšiu ženu sveta. Slávu využíva na skvelú vec a charakter ukázala aj po rozvode

Dvojica sa na verejnosti prvýkrát ukázala v októbri 2004 a o niekoľko mesiacov na to, v deň herečkiných 33. narodenín, ju Affleck požiadal o ruku. Na skromnej svadbe podľa Entertainment Weekly boli len mladomanželia a dvaja hostia, ktorí vraj priznali, že na zvláštnejšej svadbe nikdy neboli.

Otca videl každý deň opitého

Jennifer Garnerová a Ben Affleck sa stali rodičmi troch detí, prežili obrovské úspechy a jeden o druhom hovorili len v superlatívoch. „Je pre mňa tou najdôležitejšou osobou,“ hovoril opakovane herec. O to viac všetkých prekvapilo, keď po 13 rokoch manželstva oznámili, že sa rozvádzajú.

Prečítajte si tiež: Ben Affleck a Matt Damon sú priateľmi už 40 rokov. Spolu sa bránili pred bitkármi, prenajali si aj prvý dom

„Po dlhom premýšľaní a starostlivom zvážení sme urobili ťažké rozhodnutie. Posúvame sa ďalej so vzájomnou láskou, priateľstvom a záväzkom starostlivosti o naše deti. Žiadame o rešpektovanie súkromia v týchto ťažkých časoch. Ďakujeme za pochopenie,“ oznámili pre magazín People. Príčinou ich rozchodu mal byť údajne Benov workoholizmus, no neskôr obaja herci prezradili, že skutočným dôvodom bol jeho problém s alkoholom. Affleck v jednom z rozhovorov priznal, že keby sa nerozviedol, stále by „chľastal“.

