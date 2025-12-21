Vyhral milión, hoci nič nevedel. Major a jeho žena Diana pripravili najväčší podvod v histórii televízie - Dobré noviny
Vyhral milión, hoci nič nevedel. Major a jeho žena Diana pripravili najväčší podvod v histórii televízie
Vyhral milión, hoci nič nevedel. Major a jeho žena Diana pripravili najväčší podvod v histórii televízie

Diana a Charles Ingramovci. — Foto: Reprofoto YouTube - Who Wants To Be A Millionaire?

 Ľuďom sa zdalo, že sa cez noc stal géniom.

Ako sa hovorí číslu, ktoré sa skladá z jednotky a sto núl? Presne takúto otázku dostal pred 21 rokmi v britskej verzii súťaže Milionár major britskej armády Charles Ingram. V hľadisku si niekto dvakrát odkašľal, Charles potom označil odpoveď. „Ste si odpoveďou naozaj istý?“ pýtal sa ho moderátor. Odpoveď bola správna. V štúdiu vyprskli konfety a vypukol obrovský potlesk, pretože Ingram vďaka správnej odpovedi získal najväčšiu možnú výhru – milión libier. Major britskej armády a jeho manželka Diana sa však z peňazí neradovali dlho. O pár dní dostali telefonát od ľudí, ktorí odhalili najväčší podvod v televízii.

Muž s vysokou morálkou

Charles Ingram bol synom bývalého veliteľa britského kráľovského letectva a on sa vydal rovnakou cestou. Kamaráti z armády ho pre The Times opísali ako vzorného dôstojníka, ktorý mal našliapnuté na povýšenie. Do hodnosti kapitána ho povýšili v roku 1990 a o päť rokov neskôr sa stal majorom, ktorého vyslali aj na niekoľko mesiacov do Bosny v rámci mierových operácii OSN.

Inka Winter / Zábery z komúny
Prečítajte si tiež: Museli to robiť štyrikrát denne, láska bola tabu. Inka ušla zo sekty pri našich hraniciach v hodine dvanástej

Jeho otec ho opísal ako ambiciózneho, pedantného muža, ktorý nikdy nič nenechal na náhodu. „Považujem ho za dôstojníka najvyššej bezúhonnosti a úplnej čestnosti, za muža s vysokými morálnymi štandardmi,“ hovoril pre BBC plukovník Michael Carter. Nikto z nich netušil, že Charles Ingram bude taký precízny aj pri príprave najväčšieho podvodu v televíznej histórii.

Traja komplici

Šou Chcete byť milionárom?, ktorú sme na Slovensku poznali pod jednoduchým názvom Milionár, prvýkrát v Británii odvysielali v roku 1998 a okamžite si získala popularitu. Keď sa do horúceho kresla 9. septembra 2001 posadil major Charles Ingram, jeho rodina už s účasťou v súťaží mala skúsenosti. Manželka Diana v nej vyhrala 32-tisíc libier a rovnakú sumu si odniesol aj jej brat. Charles Ingram nechcel zostať pozadu, trénoval, aby mohol v horúcom kresle bojovať o milión libier, no súťaženie si poistil aj inak. Spolu so svojou ženou a kamarátom, profesorom Tecwenom Whittockom, išli na istotu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

