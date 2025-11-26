Zistili mu terminátora medzi nádormi, on sa mu vzoprel. Alex vraví, že žije spokojnejšie ako predtým
Možno mám nejaké hendikepy kvôli chorobe a liečbe, ale možno nakoniec žijem spokojnejšie ako predtým, hovorí.
Pred dvomi rokmi si Alex počas mushingových pretekov (šport, pri ktorom človek tvorí tím so psom, pozn. red.) všimol, že má neobvykle slabú pravú nohu. Ráno mal problém vyjsť po schodoch, cestou domov nevedel počas šoférovania trafiť plyn ani brzdu a ako praktický lekár tušil, že nepôjde o žiadnu maličkosť. Diagnóza, ktorú mu napokon oznámili, však jeho svetom zamávala.
Terminátor medzi nádormi
Podľa príznakov vedel, že to bude nejaký centrálny problém. „Relatívne krátko po pretekoch sa náhle uvoľnilo miesto na magnetickú rezonanciu, tak som tam ešte večer po práci zašiel. Sestrička sa mi ospravedlňovala, že tam nie je prítomný lekár a nemôže mi pichnúť kontrastnú látku, tak že urobíme len štandardnú rezonanciu. Keď sa zhruba v polovici vyšetrenia objavila s kamennou tvárou a s tým, že mi nakoniec tú kontrastnú látku pichnúť musí, povedal som si – Tak to je v prdeli,“ vyrozprával pre magazín Aktuálně.cz Alex Nosek.
Praktický lekár, športovec a dnes už aj otec ročného dievčatka si zakrátko vypočul hroznú správu. Jeho ťažkosti mal na svedomí Astrocytóm štvrtého stupňa – nádor na mozgu, ktorý je označovaný za terminátora medzi nádormi. Je odolný voči štandardnej liečbe a prakticky to znamená, že tomu, komu ho diagnostikujú, sa už nedá pomôcť.
Možno šťastie, možno vôľa
Alex aj napriek obrovskému šoku v tom momente dúfal, že život pôjde ďalej tak ako dovtedy. O týždeň neskôr však už ležal na operačnom stole. Nádor sa nepodarilo vyoperovať celý a ak by sa tak aj stalo, neznamenalo by to, že sa vylieči. Začal sa teda pýtať, koľko času mu vôbec zostáva.
„Po pravde mi na to najskôr nikto nechcel odpovedať. Nakoniec som dostal orientačný rámec päť až 10 rokov. Potom ale prišli výsledky z histológie a odhad sa znížil. Ukázalo sa totiž, že ide o agresívnejší variant nádoru, než si lekári pôvodne mysleli. Laicky povedané, bolo to ešte horšie, ako všetci čakali. Posledná prognóza teda znela, že mám asi dva roky života,“ vysvetlil talentovaný cyklista, ktorý presne o dva roky a jeden deň neskôr súťažil v bikejoringu v kategórii mužov nad 40 rokov a do cieľa dorazil jedenásty.