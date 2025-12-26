Zberateľka historických receptov: Kravský jazyk bola delikatesa. Kvalitu piva zisťovali koženými nohavicami
Omáčka zo zhnitých rýb a havrania polievka ako liek? To nie je všetko.
Ochutnala žaby aj prasa plnené slížmi a vyskúšala recepty od výmyslu sveta. Láska k historickej kuchyni ju napokon priviedla až na hrad. Júlia Spustová je bývala učiteľka dejepisu a zberateľka historických receptov, ktorej záujem o dobovú gastronómiu hraničil s posadnutosťou – preto niet divu, že napísala dobovú kuchársku knihu Varená a pečená história Trenčianskej stolice, ktorá sa hneď po uvedení na trh vypredala. Je to netradičná, no krásna kniha, ktorou čitateľov sprevádza bylinkárka Panema. Autorku inšpirovala svojimi receptami aj bylinkárstvom. Liečila jedlom, pretože sa vedelo, že liečba začína v kuchyni.
Ľudia z Trenčianskeho kraja Júliu Spustovú poznali ako kuchárku v dobovej hradnej kuchyni. Čo v minulosti jedla šľachta, čo poddaní, v čom bola špecifická židovská kuchyňa či kláštorné pokrmy, o tom všetkom teraz porozprávala pre DOBRÉ NOVINY. Zhovárala sa s ňou Mária Jakúbeková.
V rozhovore s Júliou Spustovou sa dočítate:
- čo prevažovalo na tanieroch v minulosti,
- akú časť tela hovädzieho dobytka považovali za delikatesu,
- aké najzvláštnejšie jedlo ochutnala,
- ktorý panovník nepoznal príbor a kosti hádzal za seba,
- čo sa varilo v stredovekých krčmách,
- aké zvieratá sa bežne konzumovali,
- a akým bizarným spôsobom sa kontrolovala kvalita piva.
Pani Spustová, blíži sa čas vianočný. Našich čitateľov určite zaujíma, čo sa v našich končinách konzumovalo počas vianočného obdobia.
Žaby. Kedysi sa jedli aj na Slovensku. Aj dnes sa dajú kúpiť v mrazenej podobe. Vodné živočíchy boli povolené. Ryby, žaby, úhory a celkovo vodné zvery. Žaby mali byť na prečistenie organizmu.
Ochutnali ste žabu?
Áno, to je tak chutné mäso (úsmev).
Vo Francúzsku ich podávajú bežne aj cez rok.
Áno, tam je to bežné, ale nemýľte sa. Aj u nás. Nechcem menovať ten obchod – obchod pre podnikateľov – v ňom u nás predávajú mrazené žaby. Robila som ich aj v smotanovej omáčke, aj smažené. A boli fakt dobré.
Čo je vaše obľúbené jedlo?
Práve som rozmýšľala nad mojím obľúbeným jedlom. Asi nemám ani obľúbené ani neobľúbené. Zjem všetko (smiech). Mäso od decka nejak nemusím. A po tom, čo sa mi nedávno stalo (obštrukčná choroba pľúc, covid a mŕtvica prvého stupňa), mi mäso nejakú dobu dokonca smrdelo. Možno palacinky (úsmev).