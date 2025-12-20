Patrili k najvzácnejším sviatočným koláčikom. Katarína Nádaská sa s nami podelila o unikátny recept - Dobré noviny
Patrili k najvzácnejším sviatočným koláčikom. Katarína Nádaská sa s nami podelila o unikátny recept
Patrili k najvzácnejším sviatočným koláčikom. Katarína Nádaská sa s nami podelila o unikátny recept

Katarína Nádaská / Ilustračná fotografia prešporských zázvorových koláčikov
Katarína Nádaská / Ilustračná fotografia prešporských zázvorových koláčikov — Foto: Profimedia (foto SME / Gabriel Kuchta); Gemini/Dobré noviny

Pohárik iskrivej Frankovky dotvoril a podčiarkol chuť.

K štedrovečernému stolu kedysi prichádzali celé rodiny – slávnostne oblečené, zmierené a plné očakávania. Rodáčka z Bratislavy a etnologička Katarína Nádaská roky skúma, ako vyzerali sviatky v starom Prešporku, a veľmi dobre pozná, čo nesmelo chýbať na tamojších sviatočných stoloch. Dunajská ryba, domáce koláče, vianočná polievka či pohár kvalitného vína tvorili neodmysliteľnú súčasť štedrovečerného menu. Pre Dobré noviny prezradila sa podelila o unikátny recept na prešporské zázvorové koláčiky, ktoré patrili k najvzácnejším v domácnostiach.

Foto: Archív KN (Martin Habánek)

Spomienky na detstvo

Hoci dnes Katarína Nádaská rozpráva o vianočných zvykoch s odbornou istotou etnologičky, samotné sviatky má už od detstva spojené s veľmi konkrétnymi vôňami a rituálmi. A práve k nim sa s úsmevom vracia vždy, keď hovorí o tom, čo pre ňu Vianoce znamenali.

Pochúťku Katky Nádaskej si budete chcieť pripravovať každý deň.
Prečítajte si tiež: Boli jedlom chudobných, no chutia kráľovsky. Katarína Nádaská má recept na džatky od svojej starej mamy

Na ich štedrovečernom stole nesmeli chýbať oplátky, med, cesnak, rybacia polievka, šošovicový prívarok či pečená ryba – a tým sa zoznam ani zďaleka nekončil. „Záhorácky šalát, pirohy plnené zemiakmi a poliate maslom a opečenou cibuľkou, bobaľky s makom, sušené ovocie,“ pokračovala Katarína Nádaská v spomienkach na Vianoce svojho detstva.

Katarína Nádaská v detstve. Foto: Archív KN

„Večera sa začínala modlitbou. Po večeri zaznel zvonček, takže sme ako deti vedeli, že Ježiško už prišiel a pod stromčekom sme okrem veľkého Betlehemu našli vždy darčeky. Spoločne sme ich rozbaľovali a spievali koledy,“ prezradila s nostalgiou naša populárna etnologička, ktorá veľmi dobre vie, ako kedysi vyzerali Vianoce po celom Slovensku. Najviac ju však zaujímala stará Bratislava, ktorá bola dlhodobo multikultúrnym mestom.

Foto: Archív KN (Martin Habánek)

Unikátne koláčiky

„Ako rodenú Bratislavčanku ma zaujímajú aj staré a tradičné recepty jedál, ktoré sa pripravovali v Prešporku. Jedným z nich je aj recept na prešporské zázvorové koláčiky, ktoré nesmeli chýbať v žiadnej prešporskej rodine,“ uviedla s nadšením pre Dobré noviny. „Toto pečivo sa pieklo pred Vianocami a vo väčšom množstve, aby sa z neho ušlo aj návštevám, ktoré prichádzali na Štefana. Pohárik iskrivej Frankovky dotvoril a podčiarkol chuť prešporských zázvorníkov,“ prezradila Nádaská a podelila sa o unikátny recept.

