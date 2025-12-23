Bocian ich navštívil aj vo vyššom veku. Toto sú hviezdne páry, ktoré sa v roku 2025 stali rodičmi - Dobré noviny
Bocian ich navštívil aj vo vyššom veku. Toto sú hviezdne páry, ktoré sa v roku 2025 stali rodičmi
Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Bocian ich navštívil aj vo vyššom veku. Toto sú hviezdne páry, ktoré sa v roku 2025 stali rodičmi

Vľavo Juraj Bača a vpravo Boris Valábik.
Vľavo Juraj Bača a vpravo Boris Valábik. — Foto: Instagram @ jurajbaca, borisvalabik

Viaceré známe osobnosti sa tento rok dočkali prírastku do rodiny.

„Nič nie je viac ako rodina,“ napísal jeden z čerstvých oteckov a ťažko s ním nesúhlasiť. Aj v roku 2025 sa mnoho známych Sloveniek a Slovákov pochválilo novým prírastkom do rodiny. Nájdeme medzi nimi športovcov, umelcov aj moderátorov. Obľúbená herečka sa mamou stala ako 43-ročná, známy moderátor si zas k pôrodu odbehol z natáčania.

Vľavo: Malý Erik, ktorý prišiel na svet o 00:55, vpravo ilustračné foto
Prečítajte si tiež: FOTO: Toto sú prvé bábätká roku 2024. Roztomilá rekordérka Ella prišla na svet v Bratislave

Adam Bardy

Krajší začiatok roka 2025 si herec Adam Bardy nemohol ani želať. Na Silvestra sa totiž stal trojnásobným otcom, keď jeho manželka Bibiána priviedla na svet zdravé dvojičky. So správou sa Adam pochválil na sociálnej sieti. „Let’s get the Bardy started,“ napísal šťastný model.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)

Milan Škriniar

Futbalista Milan Škriniar sa stal oteckom druhej dcérky, ktorú manželka Barbora priviedla na svet začiatkom roka. Dievčatko dostalo od rodičov netradičné meno a pyšný otec sa so správou pochválil na sociálnej sieti. „Nič nie je viac ako rodina. 15.1.2025. Vitaj, Lorraine. Ďakujem ti, Barbora, sme na teba neskutočne hrdí. Milujeme ťa,“ napísal šťastný športovec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Petra Blesáková

Po tom, ako minulý rok povedala Petra Blesáková áno svojmu partnerovi Matejovi, sa tento rok pochválila ďalšou krásnou novinkou. Koncom januára sa stala mamičkou, keď na svet priviedla zdravé dievčatko. „Vivien, 25. 1. 2025,“ napísala vtedy Petra k dojemnej fotografii.

