Najdôležitejší je výber sviečok. Štýlový adventný veniec nemusí byť o trendoch, zabodujete týmito farbami
Podľa floristu záleží aj na tvare, pre ktorý sa rozhodnete.
Adventný veniec nám každoročne pripomína blížiace sa Vianoce. Prvý svojho druhu vraj visel v modlitebnej miestnosti sirotinca v Hamburgu. Evanjelický teológ Johann Hinrich Wichern, ktorý domov založil, ním chudobným a opusteným deťom chcel skrášliť predvianočný čas a pripomenúť, že Štedrý deň sa nezadržateľne blíži.
Nie je to o trendoch
Dnes už sú adventné vence neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia v roku v mnohých slovenských domácnostiach. Niektorí si ich v záujme zachovania pokoja, ktorým je advent charakteristický, kupujú, iní majú zase dostatok trpezlivosti na to, aby si doma vyrobili vlastný veniec.
Ak patríte k druhej skupine, možno vás bude zaujímať, aký štýl a farby sú práve in. Florista Ivan Jurczazak v Dámskom klube tieto otázky zodpovedal a vysvetlil, čo je pri štýlovom adventnom venci najdôležitejšie. Vôbec to pritom nemusí byť o trendoch, zabodovať môžete aj klasikou v tradičných vianočných tónoch.
Pozor na výber sviečok
„Ja tie Vianoce vždy pojmem takými tradičnými farbami ako je zelená, bordová, zlatá. To je kombinácia, ktorá nič nepokazí,“ vysvetlil odborník a zároveň podotkol, že rovnako dobrou a obľúbenou voľbou bývajú aj trvácne vence zo sušených materiálov. Najdôležitejšie je však to, pre aký tvar a najmä pre aké sviečky sa rozhodnete.