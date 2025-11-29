Najdôležitejší je výber sviečok. Štýlový adventný veniec nemusí byť o trendoch, zabodujete týmito farbami - Dobré noviny
Najdôležitejší je výber sviečok. Štýlový adventný veniec nemusí byť o trendoch, zabodujete týmito farbami
Najdôležitejší je výber sviečok. Štýlový adventný veniec nemusí byť o trendoch, zabodujete týmito farbami

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, Pixabay/beasternchen

Podľa floristu záleží aj na tvare, pre ktorý sa rozhodnete.

Adventný veniec nám každoročne pripomína blížiace sa Vianoce. Prvý svojho druhu vraj visel v modlitebnej miestnosti sirotinca v Hamburgu. Evanjelický teológ Johann Hinrich Wichern, ktorý domov založil, ním chudobným a opusteným deťom chcel skrášliť predvianočný čas a pripomenúť, že Štedrý deň sa nezadržateľne blíži.

Nie je to o trendoch

Dnes už sú adventné vence neoddeliteľnou súčasťou tohto obdobia v roku v mnohých slovenských domácnostiach. Niektorí si ich v záujme zachovania pokoja, ktorým je advent charakteristický, kupujú, iní majú zase dostatok trpezlivosti na to, aby si doma vyrobili vlastný veniec.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ak patríte k druhej skupine, možno vás bude zaujímať, aký štýl a farby sú práve in. Florista Ivan Jurczazak v Dámskom klube tieto otázky zodpovedal a vysvetlil, čo je pri štýlovom adventnom venci najdôležitejšie. Vôbec to pritom nemusí byť o trendoch, zabodovať môžete aj klasikou v tradičných vianočných tónoch.

Pozor na výber sviečok

„Ja tie Vianoce vždy pojmem takými tradičnými farbami ako je zelená, bordová, zlatá. To je kombinácia, ktorá nič nepokazí,“ vysvetlil odborník a zároveň podotkol, že rovnako dobrou a obľúbenou voľbou bývajú aj trvácne vence zo sušených materiálov. Najdôležitejšie je však to, pre aký tvar a najmä pre aké sviečky sa rozhodnete.

