Jej deti si pod vianočným stromčekom nenájdu nič nové. Ľudia mamičku kritizujú, ona si stojí za svojím
Jej deti si pod vianočným stromčekom nenájdu nič nové. Ľudia mamičku kritizujú, ona si stojí za svojím

— Foto: TikTok, @jaeliz22_ / Freepik, @freepik

Niektorí ju odsúdili, iní jej tlieskajú.

Pre mnohých rodičov znamenajú Vianoce radosť, ale aj tlak – ako potešiť deti bez toho, aby sme sa zadĺžili alebo sa hnali za dokonalými darčekmi? Mamička Jade sa rozhodla ísť úplne inou cestou. Tento rok sa jej deti pod stromčekom nedočkajú žiadnej novej veci. Ako uvádza Daily Mail, Jade sa o svoj postoj podelila na TikToku, kde okamžite vyvolala búrlivú diskusiu.

Rozpočet, ktorý neprekročí

Jade vychováva štyri deti a na tohtoročné vianočné nakupovanie zvolila zaujímavú taktiku – deťom darčeky síce zoženie, ale z druhej ruky. Zároveň si stanovila celkový rozpočet 100 dolárov (približne 86 eur). Na jedno dieťa tak pripadá len okolo 21,5 eura.

@jaeliz22_ What is your Christmas budget this year? Mine is $100 by choice & the refusal to buy brand new if possible, we have tried to lower our contribution to consumerism where possible! #budgetfriendly #christmasshopping #thriftmas #thrifting #thriftfinds ♬ Christmas Nostalgia - NC MUSIC

Hoci sama priznáva, že to znie trochu bláznivo, odmieta sa zadlžiť len preto, aby mala pod stromček „dokonalé“ darčeky. Zároveň dodáva, že rodina si budúci rok plánuje dopriať dovolenku, ktorú by pri vyšších výdavkoch za Vianoce nemohli zrealizovať. Tiež nechce prispievať ku konzumnému správaniu, ktoré podľa nej každoročné sviatky sprevádza.

Z druhej ruky už pre deti našla niekoľko drobností. Skladačku za 3 doláre, hraciu šperkovnicu za 4,50 dolára či detskú knižku a oblečenie za symbolické sumy. Pre ňu je dôležitejšie, aby bol darček praktický a nezvyšoval tlak na životné prostredie. Ako píše Mail Online, očakávala kritiku a nemýlila sa.

Vlna kritiky aj podpory

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

