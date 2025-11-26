Biochemik má 79 rokov, ale telo 40-ročného. Drží sa týchto piatich pravidiel, aby zostal zdravý - Dobré noviny
Dobré noviny
Biochemik má 79 rokov, ale telo 40-ročného. Drží sa týchto piatich pravidiel, aby zostal zdravý
Biochemik má 79 rokov, ale telo 40-ročného. Drží sa týchto piatich pravidiel, aby zostal zdravý

Biochemik Jeffrey Bland / Ilustračný obrázok
Biochemik Jeffrey Bland / Ilustračný obrázok — Foto: Facebook - Jeffrey Bland; Freepik

Imunitu podľa neho netreba posilňovať, ale preprogramovať.

Je presvedčený, že dlhý život bez chronických ochorení, zápalu a liekov nie je len sci-fi. Jeffrey Bland je americký biochemik, výskumník a uznávaný odborník na výživu, ktorý je považovaný za „otca funkčnej medicíny“ – Bland sa zameriava na hľadanie príčin chorôb, nie iba na liečbu príznakov, rieši genetiku, výživu, životný štýl, prostredie a metabolické procesy. On sám má 79 rokov, no testosterón má ako tridsiatnik a telo ako štyridsiatnik. Nemá žiadne ochorenia, pritom pochádza z rodiny, kde sa muži nedožili ani 75 rokov. Vďačí za to vraj piatim veciam.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=860867608759545&set=pb.100045089404236.-2207520000&type=3

Čo nám skracuje život

Jeffrey Bland odkazuje na štúdie, vďaka ktorým vieme, že starnutie nesúvisí iba s plynutím času, ale najmä so stavom nášho imunitného systému. „Keď ochorieme, polovicu energie spotrebúva imunitný systém. A táto energia sa vyrába v mitochondriách. Ak mitochondrie zlyhávajú, imunita slabne, unavuje sa, vzniká oxidačný stres a skracuje sa náš život,“ povedal v podcaste Marka Hymana a doplnil, že imunitu netreba posilňovať, ale preprogramovať.

Novinár a spisovateľ Dan Buettner.
Prečítajte si tiež: Čo jedia ľudia zo zón dlhovekosti? Odborník spísal zoznam superpotravín, ktoré môžu predĺžiť aj váš život

Každých 120 dní vytvárame úplne novú generáciu imunitných buniek. Otázka znie – sú kvalitnejšie než tie predchádzajúca?“ pýta sa biochemik, ktorý podčiarkuje, že zdravie mitochondrií je kľúčové pre imunitný systém. Ak mitochondrie nefungujú, imunitný systém sa stáva „opotrebovaný“, čo vedie k chronickým ochoreniam. Aby sme zlepšili zdravie mitochondrií, Bland odporúča zamerať sa na konkrétne veci – stravu, pohyb, stres a spánok a doplnky stravy.

Faktor

Odporúčanie

Doplnky

vitamíny B, koenzým Q10, polyfenoly, omega-3

Strava

bohatá na zeleninu/ovocie, minimálne spracovaná, fermentované potraviny

Pohyb a svetelná expozícia

aeróbne cvičenie, silový tréning a ranné svetlo na stimuláciu mitochondrií

Stres a spánok

dostatočný oddych a redukcia chronického stresu na prenos signálov do mitochondrií

Jeffrey Bland ako otec funkčnej medicíny v rozhovore pre CNBC prezradil jeho päť ďalších užitočných trikov, vďaka ktorým má lepšie zdravie ako jeho rovesníci.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

