Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke
Manželka z neho najskôr vôbec nešla do kolien.
„Hudobníci sú večne mladí,“ smiala sa Danka Balážová, manželka legendárneho hudobníka Jána Baláža. Pre Elán gitarista a spevák predal svoje Volvo a bol jedným z prvých ľudí, ktorí sa dozvedeli o takmer smrteľnej nehode Joža Ráža. Ján Baláž ani raz nezapochyboval o tom, že to Ráž prežije a vieru nestratil ani vtedy, keď sa zaľúbil do o 21 rokov mladšej Danky.
Pre Elán predal auto
S mladším bratom Zdenom túžili po klavíri, no v skromnom byte im rodičia dovolili mať iba husle a harmoniku. Ján Baláž hral roky na husliach, až kým nepočul prvýkrát Beatles a pod vplyvom bratislavských bigbítových hráčov nepresedlal na gitaru. Vtedy ani netušil, že s Mekym Žbirkom a Ľubom Stanovským založí populárnu skupinu Modus a že sa raz stane členom ešte legendárnejšej kapely.
Talentovaný hudobník tri roky odohral v Škandinávii a keď sa vrátil domov, z Elánu práve odišiel gitarista. Vedel, že má unikátnu šancu. Jano mal vtedy krásne Volvo, na ktoré si zarobil v zahraničí a aby chalanom z Elánu ukázal, že to s kapelou myslí vážne, auto predal a peniaze požičal na profesionálnu aparatúru. „To bolo nutné zlo,“ smial sa v rozhovore pre Rádio Melody. Keď kapela prerazila s hitom Kaskadér, už sa nikdy nestalo, že by nemali vypredanú sálu. Úspech však Jána Baláža nijak nezmenil.
Osudná nehoda
„Nemal som v hlave to, že chcem byť populárny. Málokto to pochopí, ale ja som len chcel hrať v dobrej kapele. Pre muzikanta nie je nič lepšie ako kapela, ktorá vám sadne hudobne, ale aj ľudsky. To sa mi podarilo,“ povedal skromne. Šťastný život podľa neho nie je o peniazoch, hoci je to s nimi pohodlnejšie a v kapele všetci vnímali slávu inak. „Jožo je skromný, on to aj o sebe stále hlási, ja som ten tichý a Vašo je taký profesor,“ smial sa v rozhovore pre Nový Čas, v ktorom si zaspomínal aj na osudnú nehodu Joža Ráža. Na tú vraj nikdy nezabudne.