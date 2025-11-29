Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Juraj Valach so synom Jergušom a s manželkou Simonou.

Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Simonka bola čistá duša. Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam

Ilustračná fotografia.

Prvé miesto by prekvapilo aj naše babičky. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 207 001 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ján Baláž a skupina Elán.
Ján Baláž a skupina Elán. — Foto: Archív Elán

Manželka z neho najskôr vôbec nešla do kolien.

„Hudobníci sú večne mladí,“ smiala sa Danka Balážová, manželka legendárneho hudobníka Jána Baláža. Pre Elán gitarista a spevák predal svoje Volvo a bol jedným z prvých ľudí, ktorí sa dozvedeli o takmer smrteľnej nehode Joža Ráža. Ján Baláž ani raz nezapochyboval o tom, že to Ráž prežije a vieru nestratil ani vtedy, keď sa zaľúbil do o 21 rokov mladšej Danky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ELÁN rock (@elanrock)

Pre Elán predal auto

S mladším bratom Zdenom túžili po klavíri, no v skromnom byte im rodičia dovolili mať iba husle a harmoniku. Ján Baláž hral roky na husliach, až kým nepočul prvýkrát Beatles a pod vplyvom bratislavských bigbítových hráčov nepresedlal na gitaru. Vtedy ani netušil, že s Mekym Žbirkom a Ľubom Stanovským založí populárnu skupinu Modus a že sa raz stane členom ešte legendárnejšej kapely.

Miro Žbirka a jeho manželka Katka.
Prečítajte si tiež: Tak ho priveď, povedali svokrovci, ktorým sa nepáčil. Meky o Katku musel zabojovať, no nikdy to neoľutoval

Talentovaný hudobník tri roky odohral v Škandinávii a keď sa vrátil domov, z Elánu práve odišiel gitarista. Vedel, že má unikátnu šancu. Jano mal vtedy krásne Volvo, na ktoré si zarobil v zahraničí a aby chalanom z Elánu ukázal, že to s kapelou myslí vážne, auto predal a peniaze požičal na profesionálnu aparatúru. „To bolo nutné zlo,“ smial sa v rozhovore pre Rádio Melody. Keď kapela prerazila s hitom Kaskadér, už sa nikdy nestalo, že by nemali vypredanú sálu. Úspech však Jána Baláža nijak nezmenil.

Foto: Archív Elán

Osudná nehoda

„Nemal som v hlave to, že chcem byť populárny. Málokto to pochopí, ale ja som len chcel hrať v dobrej kapele. Pre muzikanta nie je nič lepšie ako kapela, ktorá vám sadne hudobne, ale aj ľudsky. To sa mi podarilo,“ povedal skromne. Šťastný život podľa neho nie je o peniazoch, hoci je to s nimi pohodlnejšie a v kapele všetci vnímali slávu inak. „Jožo je skromný, on to aj o sebe stále hlási, ja som ten tichý a Vašo je taký profesor,“ smial sa v rozhovore pre Nový Čas, v ktorom si zaspomínal aj na osudnú nehodu Joža Ráža. Na tú vraj nikdy nezabudne.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…