Pracoval s vidlami a domov sa vracal doškriabaný od sena. Známy Slovák nechcel prežiť život vedľa traktora
Viete, o ktorého známeho Slováka ide?

Nemal pomalé a hravé detstvo. Odmalička bol zvyknutý na tvrdú prácu a zatiaľ čo ostatné deti chodili na dovolenky, on držal v ruke vidly a domov sa vracal doškriabaný od sena. Chlapec z fotografie sa však na svoju minulosť nikdy nesťažoval, práve naopak. Spomína na ňu rád a dokonca mu pomáha aj v tom, čím sa dnes živí. Vždy, keď to potrebuje, sa myšlienkami vráti do detstva a tam nájde na všetko odpoveď.

Spoznávate mladíka na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/M.O.

