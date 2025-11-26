Pracoval s vidlami a domov sa vracal doškriabaný od sena. Známy Slovák nechcel prežiť život vedľa traktora
Viete, o ktorého známeho Slováka ide?
Nemal pomalé a hravé detstvo. Odmalička bol zvyknutý na tvrdú prácu a zatiaľ čo ostatné deti chodili na dovolenky, on držal v ruke vidly a domov sa vracal doškriabaný od sena. Chlapec z fotografie sa však na svoju minulosť nikdy nesťažoval, práve naopak. Spomína na ňu rád a dokonca mu pomáha aj v tom, čím sa dnes živí. Vždy, keď to potrebuje, sa myšlienkami vráti do detstva a tam nájde na všetko odpoveď.