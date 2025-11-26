Dostávala dvojky zo správania, hoci sa snažila. Kristína Tormová až časom pochopila, prečo jej krivdili
V škole počúvala kritiku namiesto pochopenia.
Pre niektoré deti je škola miestom, kde objavia svoje talenty. Pre malú Kristínu Tormovú to však boli roky, počas ktorých sa musela neustále obhajovať. Napriek snahe zapojiť sa, sústrediť sa a robiť veci „správne“ často čelila prísnym pohľadom, výčitkám a zníženým známkam zo správania, priznáva v podcaste Socky s Leou. Za všetko pritom mohla vec, o ktorej sa dnes hovorí úplne bežne.
Sadni si a nehemži sa furt
Mnohí z nás si ešte pamätajú časy, keď sa prílišná zvedavosť alebo neposednosť u detí pripisovala zlému správaniu či slabej výchove. Práve do takéhoto obdobia vyrastala aj herečka Kristína Tormová.
Učitelia v nej videli dieťa, ktoré „nevie obsedieť“, stále niečo rozpráva, hýbe sa a prichádza s ďalším nápadom práve vo chvíli, keď by mala byť ticho. Sama herečka si spomína na to, že výčitky ako „sadni si a nehemži sa furt“ či „prečo musíš stále niečo vymýšľať“ sa stali bežnou súčasťou jej školských dní.
Roky žila s pocitom, že je problém
Ako dieťa si nedokázala vysvetliť, prečo jej správanie všetkým prekáža. Snažila sa prispôsobiť, ale výsledok bol vždy rovnaký – napomenutie alebo trest. „Ja som na základnej škole bola tá, čo mala dvojky zo správania,“ priznala úprimne. „Vraj neviem normálne sedieť.“
Najťažšie bolo práve to, že hoci sa snažila, nikdy to nebolo dosť. „V detstve nemáš pocit, že robíš niečo zlé. A nech sa snažíš akokoľvek, niekomu to stále prekáža. A nakoniec si za to ešte aj potrestaná,“ zaspomínala si.
Pochopenie prišlo až neskôr
Trvalo roky, kým sa dozvedela, že za jej správaním neboli „drzosť“, „nevychovanosť“ či problém s disciplínou.