Obávala sa, že je vypatlaný bitkár. Attila Végh od začiatku vedel, že s Natáliou to bude na celý život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Obávala sa, že je vypatlaný bitkár. Attila Végh od začiatku vedel, že s Natáliou to bude na celý život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Ilustračná fotografia.

Prvé miesto by prekvapilo aj naše babičky. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 207 018 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Obávala sa, že je vypatlaný bitkár. Attila Végh od začiatku vedel, že s Natáliou to bude na celý život

Attila Végh našiel šťastie pri Natálii.
Attila Végh našiel šťastie pri Natálii. — Foto: Instagram @veghattila, oktagonmma, oktagon_czsk

Zápasník a jeho manželka sú spolu dlhé roky.

„Mala som ho zaškatuľkovaného ako bitkára,“ spomínala na začiatky vzťahu s Attilom Véghom jeho životná partnerka Natália. Je pravdou, že ľudia si o športovcoch a zvlášť o tých, ktorí sa venujú bojovým umeniam, často myslia, že nepobrali veľa inteligencie a okrem toho, čomu sa venujú, ich nič iné nezaujíma.

Ako sa však neskôr ukázalo, v rodákovi z Gabčíkova sa Natália zmýlila. Po čase totiž prišla na to, že bojovník má nesmierne veľké srdce, do ktorého sa zmestí nielen ona, ale aj ich spoločné deti. Obaja dnes tvoria harmonický pár už dlhé roky a hoci to ako žena zápasníka nemá vždy ľahké, s úsmevom dokážu aj nemožné: „Sme veľmi veselý pár, také večné deti, ktorými asi zostaneme až do dôchodku.“

Foto: Wikimedia Commons, S.Troshchenko

Školu nenávidel

Jeho hláška „spln sa mi senil“ už zľudovela a popletené slová sa stali jeho značkou. Attila Végh sa totiž narodil v Gabčíkove do maďarskej rodiny a aj keď ho rodičia zapísali do slovenských škôl, slovenčinu sa nikdy poriadne nenaučil. Ako sám priznal, v škole nebol vzorným žiakom. „Prepadol som zo štyroch predmetov. Nikdy som nechodil poza školu, len som ju nenávidel. Nenávidel som sa učiť, lebo som nemal na to hlavu. Všetko som sa musel učiť naspamäť, veľmi ťažko mi to šlo. Tak som si povedal – kašlem na školu a idem robiť hocičo iné. Išiel som na svoju cestu,“ spomínal pre Plus 7 dní zápasník, ktorého rodičia si všimli, že ich syn má nadanie na šport.

Peter Sagan sa chce po skončení kariéry venovať synovi a rodine.
Prečítajte si tiež: Aj po konci manželstva a kariéry má pre čo žiť. Peter Sagan už pozná silnejší pocit šťastia ako víťazstvo

Preto ho už ako päťročného prihlásili na grécko-rímske zápasenie. „V Gabčíkove chlapci buď hrali futbal, alebo bojovali,“ priznal Attila pre Blesk. Podľa vlastných slov vraj ani v športe nemal veľa talentu. Musel ho doháňať tvrdou drinou a pravidelnými tréningami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BARE KNUCKLE CLUB | NEWS | MMA | BOXING | FIGHT MANAGER (@bare.knuckle.club)

Láska na celý život

„Nebol som veľmi šikovný, ale bavilo ma to. Aj keď som prehral, stále som sa tešil a smial sa,“ cituje portál Sport24 Attilu, ktorý dnes patrí medzi špičku českej a slovenskej MMA bojovej scény.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Attila Vegh (@veghattila)

Attila však nedosiahol veľké úspechy len vo svojej športovej kariére, ale mimoriadne sa mu darí aj v súkromí. Už dlhé roky spokojne žije s manželkou Natáliou, o ktorej vraj od začiatku vedel, že to bude láska na celý život.

Mala ho za bitkára

Ona pritom mala o športovcovi skreslené predstavy.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…