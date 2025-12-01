Zmodrajú, zbelejú alebo bolia? Lekár varuje, farba prstov v zime prezradí viac, než by ste možno čakali - Dobré noviny
Zmodrajú, zbelejú alebo bolia? Lekár varuje, farba prstov v zime prezradí viac, než by ste možno čakali
Zmodrajú, zbelejú alebo bolia? Lekár varuje, farba prstov v zime prezradí viac, než by ste možno čakali

Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @freepik

Odborníci upozorňujú, že nemusí ísť o bežný diskomfort.

Keď sa vonku ochladí, mnohí automaticky siahnu po rukaviciach či hrubom kabáte. No pre niektorých ľudí je zima viac než len nepríjemný pocit chladu – môže pre nich predstavovať bolestivý zdravotný problém. Lekári upozorňujú, že ak vám v zime prsty menia farbu, môže ísť o prejav Raynaudovho fenoménu, ktorý si netreba mýliť s bežným „prechladnutím rúk“. Ako uvádzajú tvnoviny.sk, ide o pomerne častý stav, ktorý môže výrazne ovplyvniť kvalitu života.

Čo sa deje v tele

Raynaudov fenomén vzniká vtedy, keď drobné cievy v končatinách reagujú na chlad alebo stres výraznejšie, než je bežné. Prsty na rukách a nohách, niekedy aj uši či nos, sa pri nízkej teplote prudko zúžia a obmedzia prietok krvi. Za normálnych okolností tento proces riadi autonómny nervový systém. Ako pripomína BBC, tepny sa v teple rozširujú a v chlade zúžia, aby chránili vnútorné orgány.

Foto: Freepik, @freepik

Kardiológ Sam Firoozi vysvetlil, že pri Raynaudovom fenoméne je táto reakcia tela prehnaná. Krvný obeh sa natoľko spomalí, že niekedy sa takmer úplne zastaví. Typickým znakom je zmena farby kože – prsty najprv zbelejú, môžu zmodrať a po oteplení prudko sčervenať.

Prečítajte si tiež: Biely strop nepraje pokojným nociam, tvrdí odborník. Prekvapí vás, akou farbou ho odporúča nahradiť

Tento návrat krvi býva podľa lekára bolestivý: pacienti často cítia „pálivú bolesť spojenú s tŕpnutím a neskôr pulzujúcu, veľmi intenzívnu bolesť“, informujú weby The Portugal News a Irish Explainer.

Ako rozoznať bežný chlad od problému

Článok pokračuje na ďalšej strane...

