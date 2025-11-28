Raňajkujeme ich neustále, pritom nám škodia. Týchto 8 jedál treba podľa dietologičky vymeniť za iné
V zozname sa nachádzajú aj položky, ktoré mnohých prekvapia.
Odporúčania o tom, čo by sme mali jesť a čomu sa radšej vyhnúť, sa síce často menia, no jedno pravidlo zostáva roky rovnaké: raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. Výživné prvé jedlo človeka postaví na nohy, dodá telu energiu a pomôže aj so sústredením. Aj raňajkovať sa však dá nesprávne. Dietologička Sammie Gill preto pre Telegraph vysvetlila, ktoré veci sú ráno pre zdravie absolútne nevhodné a čím ich nahradiť. Správna voľba vraj dokáže urobiť obrovský rozdiel.
8. Cereálne tyčinky
Sú praktické, chutné a pôsobia zdravo, najmä vďaka nápisom na obale, ktoré sľubujú, že ide o stopercentne rastlinné, ľahké výrobky plné orechov, ovsených vločiek či ovocia. Často však býva pravdou presný opak.
„Viac výrobcov tieto tvrdenia nespĺňa, než spĺňa. Mnohé tyčinky totiž obsahujú prísady, ktoré zlepšujú chuť a textúru,“ vysvetlila dietologička s tým, že medzi takéto prísady patria napríklad emulgátory, pridané arómy či cukor.
Podľa odborníkov tieto umelé zložky narúšajú rovnováhu a zdravie čriev, preto je lepšie kupované tyčinky vymeniť za domáce upečené napríklad z ovsených vločiek, banánov a arašidového masla.
7. Cereálie
Tanierom plným cereálií začína deň mnoho Slovákov, vrátane detí, ktorým rodičia takéto raňajky doprajú v domnienke, že sú zdravé. Všetko však závisí od zloženia. Mnohé cereálie totiž obsahujú neuveriteľne veľa cukru, a tie „zdravšie“ s nižším obsahom cukru zase často ponúkajú len minimum vlákniny.