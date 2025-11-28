Raňajkujeme ich neustále, pritom nám škodia. Týchto 8 jedál treba podľa dietologičky vymeniť za iné - Dobré noviny
Raňajkujeme ich neustále, pritom nám škodia. Týchto 8 jedál treba podľa dietologičky vymeniť za iné
Raňajkujeme ich neustále, pritom nám škodia. Týchto 8 jedál treba podľa dietologičky vymeniť za iné

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, jcomp

V zozname sa nachádzajú aj položky, ktoré mnohých prekvapia.

Odporúčania o tom, čo by sme mali jesť a čomu sa radšej vyhnúť, sa síce často menia, no jedno pravidlo zostáva roky rovnaké: raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa. Výživné prvé jedlo človeka postaví na nohy, dodá telu energiu a pomôže aj so sústredením. Aj raňajkovať sa však dá nesprávne. Dietologička Sammie Gill preto pre Telegraph vysvetlila, ktoré veci sú ráno pre zdravie absolútne nevhodné a čím ich nahradiť. Správna voľba vraj dokáže urobiť obrovský rozdiel.

8. Cereálne tyčinky

Sú praktické, chutné a pôsobia zdravo, najmä vďaka nápisom na obale, ktoré sľubujú, že ide o stopercentne rastlinné, ľahké výrobky plné orechov, ovsených vločiek či ovocia. Často však býva pravdou presný opak.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/chandlervid85

„Viac výrobcov tieto tvrdenia nespĺňa, než spĺňa. Mnohé tyčinky totiž obsahujú prísady, ktoré zlepšujú chuť a textúru,“ vysvetlila dietologička s tým, že medzi takéto prísady patria napríklad emulgátory, pridané arómy či cukor.

Podľa odborníkov tieto umelé zložky narúšajú rovnováhu a zdravie čriev, preto je lepšie kupované tyčinky vymeniť za domáce upečené napríklad z ovsených vločiek, banánov a arašidového masla.

Prečítajte si tiež: Zabudnite na cereálie a kávu. Týchto šesť potravín raňajkujú ľudia, ktorí sa dožívajú viac ako 100 rokov

7. Cereálie

Tanierom plným cereálií začína deň mnoho Slovákov, vrátane detí, ktorým rodičia takéto raňajky doprajú v domnienke, že sú zdravé. Všetko však závisí od zloženia. Mnohé cereálie totiž obsahujú neuveriteľne veľa cukru, a tie „zdravšie“ s nižším obsahom cukru zase často ponúkajú len minimum vlákniny.

