Vďaka 3. pilieru si môžete na dôchodku zabezpečiť pohodlnejší život
Doplnkové dôchodkové sporenie, známe aj ako 3. pilier, je forma dlhodobého a dobrovoľného sporenia, ktorá vám môže pomôcť zvýšiť životný štandard po odchode do dôchodku. Ak si zvolíte vhodnú investičnú stratégiu a správne dôchodkové fondy, vaše úspory môžu rásť rýchlejšie a obdobie na dôchodku môže byť finančne pohodlnejšie.
Demografický vývoj na Slovensku nie je priaznivý – podľa najnovších analýz sa v nasledujúcich desaťročiach výrazne zmení pomer medzi seniormi a pracujúcimi ľuďmi. Už dnes je dôchodok z 1. piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou) často nedostatočný a s aktuálnym nastavením systému sa očakáva, že schopnosť štátu vyplácať dôchodky v súčasnej výške bude klesať. Práve preto je 3. pilier(doplnkové dôchodkové sporenie) dôležitou alternatívou. Ide o dlhodobé vytváranie finančnej rezervy, ktorá môže zvýšiť váš príjem v penzii.
Mladým ľuďom v produktívnom veku sa odporúča, aby si na dôchodok sporili zároveň v 1. pilieri (Sociálna poisťovňa), 2. pilieri (DSS) aj 3. pilieri (DDS). Takýmto rozdelením úspor do viacerých pilierov si výrazne zvýšia pravdepodobnosť, že si aj po nástuupe na dôchodok udržia dobrú životnú úroveň.
Keďže ide o dlhodobú formu úspor, platí aj tu, že výšku úspor na dôchodok najviac ovplyvňuje doba sporenia a typ fondu, v ktorom sú investície účastníka zhodnocované. Možnosť sporiť si v 3. pilieri má každý občan Slovenska bez ohľadu na vekové obmedzenia.
Aké sú hlavné výhody 3. piliera?
Najväčšou výhodou, ktorú ponúka tretí pilier, je možnosť využiť príspevok od zamestnávateľa.
Druhou výhodou je zhodnotenie úspor. Vaše peniaze sa v čase zhodnocujú prostredníctvom dôchodkových fondov. Tie si účastník vyberá sám, podľa toho, aké investičné riziko je ochotný akceptovať. Nezanedbateľnou výhodu je aj daňové zvýhodnenie. Zaplatené príspevky účastníka do 3. piliera si môžete odpočítať od základu dane (max. 180 eur ročne) a ušetriť na dani až 34,20 eura ročne (platí pre zmluvy uzavreté od 1. 1. 2014). Na a v neposlednom rade je to možnosť dedenia. V prípade vašej predčasnej smrti je aktuálna hodnota zostatku na vašom osobnom účte predmetom dedenia. Takisto si sami môžete určiť oprávnenú osobu, ktorá dostane vaše nasporené peniaze.
Ak sa rozhodnete prilepšiť si na dôchodok aj úsporami z 3. piliera, urobte tak čo najskôr. Pri dôchodkovom sporení platí jednoduché pravidlo – čím skôr začnete, tým vyššiu časť nasporíte.
Jedným z najväčších lídrov na trhu doplnkového dôchodkového sporenia je NN Tatry – Sympatia, ktorá ponúka až 5 dôchodkových fondov.