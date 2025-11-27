Aj naďalej chce tento svet robiť krajším. Kňaz Marek prosí o pomoc, ktorá mu môže zachrániť život
Slúžil ľuďom aj v najťažších chvíľach.
Keď sa človek rozhodne zasvätiť život službe iným, väčšinou nepočíta s tým, že raz bude musieť o pomoc žiadať on sám. Kňaz Marek bol pre druhých roky oporou, hlasom nádeje aj tichým sprievodcom v ťažkých chvíľach. Dnes však stojí pred najväčšou skúškou svojho života – bojuje so zriedkavou formou rakoviny a jedinú šancu na pokračovanie liečby má vďaka ľuďom, ktorým kedysi nezištne pomáhal.
Život zasvätený Bohu
Marek otvorene priznáva, že naučiť sa prijímať pomoc je preňho nesmierne ťažké. „Viem bojovať za druhých a zasadiť sa za správnu vec, ale bojovať za seba a svoje potreby sa učím až v poslednom čase,“ povedal pre portál Donio a dodal, že ho k tomu dohnala diagnóza, ktorá prišla nečakane.
Obyčajná bolesť brucha sa zmenila na niekoľkohodinovú operáciu, počas ktorej lekári objavili zriedkavý mucinózny karcinóm typu C18.0. Nasledovali chemoterapie, opakované zákroky, metastázy a dlhé mesiace na onkológii. Marek priznáva, že aj v tých najtemnejších chvíľach hľadal malé dôvody, pre ktoré má zmysel ísť ďalej.
Vzácna šanca zo zahraničia
Spomína aj moment, ktorý sa mu navždy vryl do pamäte. „Pamätám si, ako som bezostyšne reval na chodbe na Kramároch, keď som si omylom zle vypočítal počet chemo a lekár mi povedal, že ešte tri,“ povedal pre Donio. Aj v týchto situáciách nachádzal silu v blízkosti sestričiek, lekárov či spolupacientov, ktorých, ako dodáva, medzičasom všetkých stratil. Niektorých dokonca sám pochoval.