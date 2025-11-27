Aj naďalej chce tento svet robiť krajším. Kňaz Marek prosí o pomoc, ktorá mu môže zachrániť život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Aj naďalej chce tento svet robiť krajším. Kňaz Marek prosí o pomoc, ktorá mu môže zachrániť život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 017 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Aj naďalej chce tento svet robiť krajším. Kňaz Marek prosí o pomoc, ktorá mu môže zachrániť život

— Foto: Donio.sk / Kňaz Marek bojuje so zriedkavou rakovinou. Pomôžme mu získať šancu na život.

Slúžil ľuďom aj v najťažších chvíľach.

Keď sa človek rozhodne zasvätiť život službe iným, väčšinou nepočíta s tým, že raz bude musieť o pomoc žiadať on sám. Kňaz Marek bol pre druhých roky oporou, hlasom nádeje aj tichým sprievodcom v ťažkých chvíľach. Dnes však stojí pred najväčšou skúškou svojho života – bojuje so zriedkavou formou rakoviny a jedinú šancu na pokračovanie liečby má vďaka ľuďom, ktorým kedysi nezištne pomáhal.

Život zasvätený Bohu

Marek otvorene priznáva, že naučiť sa prijímať pomoc je preňho nesmierne ťažké. „Viem bojovať za druhých a zasadiť sa za správnu vec, ale bojovať za seba a svoje potreby sa učím až v poslednom čase,“ povedal pre portál Donio a dodal, že ho k tomu dohnala diagnóza, ktorá prišla nečakane.

Foto: Donio.sk

Obyčajná bolesť brucha sa zmenila na niekoľkohodinovú operáciu, počas ktorej lekári objavili zriedkavý mucinózny karcinóm typu C18.0. Nasledovali chemoterapie, opakované zákroky, metastázy a dlhé mesiace na onkológii. Marek priznáva, že aj v tých najtemnejších chvíľach hľadal malé dôvody, pre ktoré má zmysel ísť ďalej.

Vzácna šanca zo zahraničia

Spomína aj moment, ktorý sa mu navždy vryl do pamäte. „Pamätám si, ako som bezostyšne reval na chodbe na Kramároch, keď som si omylom zle vypočítal počet chemo a lekár mi povedal, že ešte tri,“ povedal pre Donio. Aj v týchto situáciách nachádzal silu v blízkosti sestričiek, lekárov či spolupacientov, ktorých, ako dodáva, medzičasom všetkých stratil. Niektorých dokonca sám pochoval.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…