Títo Slováci dostanú 660 eur a títo len 300. Nemusíte pohnúť ani prstom a suma vám čoskoro cinkne na účte
Peniaze dostanete bez žiadosti, behania po úradoch či papierovania.
Už tradične v závere roka prichádza otázka, ktorá zaujíma takmer všetkých slovenských dôchodcov: Koľko vlastne dostanem v 13. dôchodku? Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy pre rok 2025 a ukazuje sa, že rozdiely medzi jednotlivými typmi dôchodkov sú výrazné. Pozrite sa, komu pristane na účte viac ako 600 eur a komu len 300.
Kto má nárok?
Dobrá správa je, že 13. dôchodok príde automaticky – bez žiadosti, behania po úradoch či papierovania. Jednoducho sa v decembri objaví tam, kde vám chodí aj váš bežný dôchodok. V roku 2025 bude mať na 13. dôchodok nárok každý, kto má v decembri v Sociálnej poisťovni vyplácaný niektorý z týchto dôchodkov:
- starobný
- predčasný starobný
- invalidný
- vdovský
- vdovecký
- sirotský
- sociálny dôchodok
Pôjde teda o väčšinu penzistov na Slovensku. Výška 13. dôchodku je naviazaná na priemernú mesačnú výšku dôchodkov za rok 2024. Sociálna poisťovňa tieto údaje vyhodnotila a podľa nich určila nové sumy. Platí však jedno pravidlo.