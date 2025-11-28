Títo Slováci dostanú 660 eur a títo len 300. Nemusíte pohnúť ani prstom a suma vám čoskoro cinkne na účte - Dobré noviny
Títo Slováci dostanú 660 eur a títo len 300. Nemusíte pohnúť ani prstom a suma vám čoskoro cinkne na účte
Títo Slováci dostanú 660 eur a títo len 300. Nemusíte pohnúť ani prstom a suma vám čoskoro cinkne na účte

Ilustračné obrázky vytvorené umelou inteligenciou.
Ilustračné obrázky vytvorené umelou inteligenciou. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Peniaze dostanete bez žiadosti, behania po úradoch či papierovania.

Už tradične v závere roka prichádza otázka, ktorá zaujíma takmer všetkých slovenských dôchodcov: Koľko vlastne dostanem v 13. dôchodku? Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy pre rok 2025 a ukazuje sa, že rozdiely medzi jednotlivými typmi dôchodkov sú výrazné. Pozrite sa, komu pristane na účte viac ako 600 eur a komu len 300.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1359576212195991&set=a.389001719253450

Kto má nárok?

Dobrá správa je, že 13. dôchodok príde automaticky – bez žiadosti, behania po úradoch či papierovania. Jednoducho sa v decembri objaví tam, kde vám chodí aj váš bežný dôchodok. V roku 2025 bude mať na 13. dôchodok nárok každý, kto má v decembri v Sociálnej poisťovni vyplácaný niektorý z týchto dôchodkov:

  • starobný
  • predčasný starobný
  • invalidný
  • vdovský
  • vdovecký
  • sirotský
  • sociálny dôchodok

Pôjde teda o väčšinu penzistov na Slovensku. Výška 13. dôchodku je naviazaná na priemernú mesačnú výšku dôchodkov za rok 2024. Sociálna poisťovňa tieto údaje vyhodnotila a podľa nich určila nové sumy. Platí však jedno pravidlo.

Kto 300 a kto 660?

