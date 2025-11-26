Pamätá si kvik a zápach. Anna Jakab Rakovská prehovorila o dni, ktorý na 20 rokov všetko zmenil
Roky si to nechávala pre seba a o traumatickom zážitku z detstva prehovorila až dnes. Anička Jakab Rakovská žila aj so starými rodičmi v Prešove, no u nich to vraj vyzeralo ako na vidieku. Keď sa však vráti do detských čias, vždy si spomenie na nepríjemný zážitok, kvôli ktorému sa mäsa nedotkla 20 rokov. V tolkšou Trochu inak s Adelou teraz umelkyňa prezradila, čo sa stalo v ten osudný deň.
Vidiek, ako sa patrí
Známa herečka bývala s babkou a dedkom v prešovskej mestskej časti Šalgovík, ktorú dodnes nazýva bývalou dedinou. „Milujem to tam, my sme naozaj ešte mali kravy, prasatá, sliepočky a tak ďalej, čiže to naozaj bol vidiek, ako sa patrí,“ spomínala Anna Jakab Rakovská, pre ktorú boli jej starí rodičia druhými rodičmi.
Na zemiakových brigádach aj pri žatvách si celá rodina spievala a všetci bývali veselí. Babka s dedkom sa starali o zvieratá aj statok, stará mama skoro vstávala, vychovávala tri deti a popri tom všetkom stíhala ešte aj chodiť do práce.
„O pol piatej vstala, nadojila mlieko, pozbierala vajíčka a tak ďalej, všetko obriadila a potom šup do roboty,“ prezradila herečka, pre ktorú je babka dodnes vzorom. Na detstvo na vidieku však má aj nepríjemné spomienky, pre ktoré sa jej na dlhé roky zmenil vzťah k jedlu.