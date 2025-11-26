Pamätá si kvik a zápach. Anna Jakab Rakovská prehovorila o dni, ktorý na 20 rokov všetko zmenil - Dobré noviny
Pamätá si kvik a zápach. Anna Jakab Rakovská prehovorila o dni, ktorý na 20 rokov všetko zmenil
Pamätá si kvik a zápach. Anna Jakab Rakovská prehovorila o dni, ktorý na 20 rokov všetko zmenil

Anna Jakab Rakovská.
Anna Jakab Rakovská. — Foto: Instagram @robojakab, TV JOJ

Herečka bývala s babkou a dedkom v prešovskej mestskej časti Šalgovík, ktorú dodnes nazýva bývalou dedinou.

Roky si to nechávala pre seba a o traumatickom zážitku z detstva prehovorila až dnes. Anička Jakab Rakovská žila aj so starými rodičmi v Prešove, no u nich to vraj vyzeralo ako na vidieku. Keď sa však vráti do detských čias, vždy si spomenie na nepríjemný zážitok, kvôli ktorému sa mäsa nedotkla 20 rokov. V tolkšou Trochu inak s Adelou teraz umelkyňa prezradila, čo sa stalo v ten osudný deň.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)

Vidiek, ako sa patrí

Známa herečka bývala s babkou a dedkom v prešovskej mestskej časti Šalgovík, ktorú dodnes nazýva bývalou dedinou. „Milujem to tam, my sme naozaj ešte mali kravy, prasatá, sliepočky a tak ďalej, čiže to naozaj bol vidiek, ako sa patrí,“ spomínala Anna Jakab Rakovská, pre ktorú boli jej starí rodičia druhými rodičmi.

Robo Jakab a Anna Jakab Rakovská.
Prečítajte si tiež: Myslel si, že život s herečkou je sci-fi. Anička Jakab Rakovská pri Robovi necíti 17-ročný rozdiel

Na zemiakových brigádach aj pri žatvách si celá rodina spievala a všetci bývali veselí. Babka s dedkom sa starali o zvieratá aj statok, stará mama skoro vstávala, vychovávala tri deti a popri tom všetkom stíhala ešte aj chodiť do práce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)

„O pol piatej vstala, nadojila mlieko, pozbierala vajíčka a tak ďalej, všetko obriadila a potom šup do roboty,“ prezradila herečka, pre ktorú je babka dodnes vzorom. Na detstvo na vidieku však má aj nepríjemné spomienky, pre ktoré sa jej na dlhé roky zmenil vzťah k jedlu.

