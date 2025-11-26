Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska - Dobré noviny
Dobré noviny
Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook/horskyvodca.info / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Legendárny chatár odchádza za teplom a slobodou.

Keď pred pár týždňami opúšťal miesto, ktoré takmer celý život nazýval domovom, mnohí čakali, že sa stiahne do ticha. Viktor Beránek však urobil pravý opak. Legendárny chatár z Chaty pod Rysmi si dnes plní sen, ktorý v sebe nosil celé roky – prvýkrát po desaťročiach chce žiť úplne slobodne. Nie ako chatár ani ako nosič. Ale ako človek, ktorý si konečne dopraje oddych, pokoj a život bez neustálych povinností.

Nový začiatok

Posledné mesiace boli podľa neho náročné a plné napätia. Ako uvádza Nový Čas, Beránek otvorene priznal, že v horách cítil čoraz menej pokoja, ktorý ho kedysi držal nad vodou. „Je to odraz doby, ktorú tu žijeme. Sebectvo, arogancia, absencia pokory a zloba sú skoro všade, kam som sa pozrel. Bohužiaľ to došlo aj vysoko do hôr medzi tatranské štíty,“ povedal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa This is SLOVAKIA 🇸🇰 (@thisisslovakia)

Dodáva, že Slobodné kráľovstvo Rysy, duch výnimočnej komunity, o ktorú sa roky staral, si zatiaľ našlo skrytý azyl – a on sa rozhodol, že aj on potrebuje na čas nový priestor.

Karavan ako symbol slobody

Po odchode z chaty si Beránek vybavil všetko, čo bolo potrebné pre uzatvorenie jednej etapy a práve z peňazí, ktoré si odkladal na ďalší nájom, si napokon kúpil obytné auto. A nie hocijaké – také, v ktorom plánuje prežiť najbližšie mesiace.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/novycas/posts/pfbid028KBsU1xdUu9oz13SnEF4vo2YX6nYAL6vfX638MhGyr1g7SfNaXwMG7Wcaj1V1nNtl

„Dal som doň bicykel, motorové rogalo, kiteboard a pár ďalších vecí. Nemám pevný cieľ ani čas návratu. Stáva sa zo mňa nomád, pre ktorého cieľom je cesta,“ povedal pred odchodom. S úsmevom dodal, že teraz ho prvýkrát nič neviaže. Ani povinnosti, ani sezóna, ani zodpovednosť za chatu a môže žiť ako nemecký dôchodca bez starostí. 

Za teplom

