Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska
Legendárny chatár odchádza za teplom a slobodou.
Keď pred pár týždňami opúšťal miesto, ktoré takmer celý život nazýval domovom, mnohí čakali, že sa stiahne do ticha. Viktor Beránek však urobil pravý opak. Legendárny chatár z Chaty pod Rysmi si dnes plní sen, ktorý v sebe nosil celé roky – prvýkrát po desaťročiach chce žiť úplne slobodne. Nie ako chatár ani ako nosič. Ale ako človek, ktorý si konečne dopraje oddych, pokoj a život bez neustálych povinností.
Nový začiatok
Posledné mesiace boli podľa neho náročné a plné napätia. Ako uvádza Nový Čas, Beránek otvorene priznal, že v horách cítil čoraz menej pokoja, ktorý ho kedysi držal nad vodou. „Je to odraz doby, ktorú tu žijeme. Sebectvo, arogancia, absencia pokory a zloba sú skoro všade, kam som sa pozrel. Bohužiaľ to došlo aj vysoko do hôr medzi tatranské štíty,“ povedal.
Dodáva, že Slobodné kráľovstvo Rysy, duch výnimočnej komunity, o ktorú sa roky staral, si zatiaľ našlo skrytý azyl – a on sa rozhodol, že aj on potrebuje na čas nový priestor.
Karavan ako symbol slobody
Po odchode z chaty si Beránek vybavil všetko, čo bolo potrebné pre uzatvorenie jednej etapy a práve z peňazí, ktoré si odkladal na ďalší nájom, si napokon kúpil obytné auto. A nie hocijaké – také, v ktorom plánuje prežiť najbližšie mesiace.
„Dal som doň bicykel, motorové rogalo, kiteboard a pár ďalších vecí. Nemám pevný cieľ ani čas návratu. Stáva sa zo mňa nomád, pre ktorého cieľom je cesta,“ povedal pred odchodom. S úsmevom dodal, že teraz ho prvýkrát nič neviaže. Ani povinnosti, ani sezóna, ani zodpovednosť za chatu a môže žiť ako nemecký dôchodca bez starostí.