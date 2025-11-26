Choď radšej do krčmy, vraveli mu. 70-ročný Koloman zo Šale neprajníkom ukázal, čo dokáže pohyb - Dobré noviny
Choď radšej do krčmy, vraveli mu. 70-ročný Koloman zo Šale neprajníkom ukázal, čo dokáže pohyb
Choď radšej do krčmy, vraveli mu. 70-ročný Koloman zo Šale neprajníkom ukázal, čo dokáže pohyb

Koloman Tóth.
Koloman Tóth. — Foto: Reprofoto noviny.sk; Facebook - Via Spirit & Animus Gym

Steroidy odmietol hneď na začiatku.

Zacvičili ste si už tento týždeň? Možno vás inšpiruje 70-ročný Koloman Tóth zo Šale, ktorý dokazuje, že na pohyb nie je nikdy neskoro. Silový tréning podľa odborníkov zlepšuje prekrvenie, pamäť, koncentráciu, náladu a dokonca spomaľuje starnutie nervovej sústavy – a Koloman je toho živým dôkazom. Ako prezradil pre noviny.sk, pre neho sú to nielen vedecké fakty, ale aj denná realita, ktorá mu priniesla obdivuhodnú kondíciu a obrovské úspechy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1359178392664700&set=a.586615256587688

Posielali ho do krčmy

Ako pripomína televízia JOJ, Koloman je viacnásobný majster sveta, Európy, držiteľ titulov Mr. Olympia aj Mr. Universe a len nedávno ho uviedli do Siene slávy naturálnej kulturistiky v USA. Pri pohľade na neho by málokto hádal, že s posilňovaním začal až ako 48-ročný. Na dedine vraj ľudia nechápavo krútili hlavou – podľa nich vraj chlap patrí skôr do krčmy než pod činku.

Jennifer Aniston.
Prečítajte si tiež: Má 55 a nikdy sa necítila silnejšia. Jennifer Aniston prezradila svoje tipy pre zdravý a spokojný život

Tóth sa však rozhodol ísť svojou cestou. Steroidy odmietol hneď na začiatku, pretože podľa neho nezrýchľujú len rast svalov, ale aj „cestu pod zem“. Prirodzeným tréningom a disciplínou dosiahol formu, akú by mu závideli aj oveľa mladší športovci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Via Spirit & Animus Gym (@viaspirit)

Zdravie je najväčší poklad

„Žiadnu chorobu nemám, žiadne tabletky neberiem. Zdravie, to je moje. To je najväčší poklad, čo môžem s tým získať,“ povedal pre noviny.sk Koloman, ktorý v súčasnej sezóne zažil aj úsmevný moment.

