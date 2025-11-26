Choď radšej do krčmy, vraveli mu. 70-ročný Koloman zo Šale neprajníkom ukázal, čo dokáže pohyb
Steroidy odmietol hneď na začiatku.
Zacvičili ste si už tento týždeň? Možno vás inšpiruje 70-ročný Koloman Tóth zo Šale, ktorý dokazuje, že na pohyb nie je nikdy neskoro. Silový tréning podľa odborníkov zlepšuje prekrvenie, pamäť, koncentráciu, náladu a dokonca spomaľuje starnutie nervovej sústavy – a Koloman je toho živým dôkazom. Ako prezradil pre noviny.sk, pre neho sú to nielen vedecké fakty, ale aj denná realita, ktorá mu priniesla obdivuhodnú kondíciu a obrovské úspechy.
Posielali ho do krčmy
Ako pripomína televízia JOJ, Koloman je viacnásobný majster sveta, Európy, držiteľ titulov Mr. Olympia aj Mr. Universe a len nedávno ho uviedli do Siene slávy naturálnej kulturistiky v USA. Pri pohľade na neho by málokto hádal, že s posilňovaním začal až ako 48-ročný. Na dedine vraj ľudia nechápavo krútili hlavou – podľa nich vraj chlap patrí skôr do krčmy než pod činku.
Tóth sa však rozhodol ísť svojou cestou. Steroidy odmietol hneď na začiatku, pretože podľa neho nezrýchľujú len rast svalov, ale aj „cestu pod zem“. Prirodzeným tréningom a disciplínou dosiahol formu, akú by mu závideli aj oveľa mladší športovci.
Zdravie je najväčší poklad
„Žiadnu chorobu nemám, žiadne tabletky neberiem. Zdravie, to je moje. To je najväčší poklad, čo môžem s tým získať,“ povedal pre noviny.sk Koloman, ktorý v súčasnej sezóne zažil aj úsmevný moment.