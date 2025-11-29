Mama s ňou zažívala to, čím si rodičia prechádzajú s chlapcami. Z neposednej dievčiny je skutočná dáma
Raz dokonca kamarátovi rozbila hlavu, keď sa ohadzovali kameňmi.
Dievčina z fotografie nikdy nepotrebovala bábiky. Oveľa radšej hrávala futbal, s chlapcami z okolia vymýšľala všelijaké nezbednosti, bola neuveriteľne akčná a už ako malá si dvakrát zlomila nohu, raz ruku a raz si rozbila hlavu.
Hoci si takto jej výchovu mamička ani zďaleka nepredstavovala, s dcérou si prešla všetkými radosťami aj strasťami, ktoré rodičia zvyčajne zažívajú pri chlapcoch. Nakoniec z nej však vyrástla elegantná dáma.