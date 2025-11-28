Sklamal ju Kamarát do dažďa aj Rambo. Simonu Krainovú si získal až Karel, ktorý jej predĺžil životnosť
Nedovoľte, aby vaše skutočné ja pochovala nejaká neprajná banda blbcov, vraví úspešná modelka.
„Už ako malé dievča som bola v škole za veľmi chudú, ostatné dievčatá mi vyčítali veľmi dlhé a tenké nohy, veľmi veľké oči a veľmi hlasný smiech. Vtedy mi ten úsmev dokázali vziať...“ priznala Simona Krainová na sociálnej sieti, ako ju na základnej škole spolužiaci pre výzor šikanovali. Známu českú modelku to však nezlomilo, ale posilnilo. Dnes si už z neprajných a negatívnych komentárov nerobí nič a je prakticky na nezastavenie. V tom ju podporuje aj jej osudový muž, manžel Karel, ktorého našla až po mnohých trpkých sklamaniach v láske.
Pchali do nej rybí tuk
Simona Krainová sa narodila v českom Havířově a už v detstve vyzerala inak ako ostatné dievčatá. Bola totiž mimoriadne štíhla a na svoj vek aj vyššia. Na škole ju navyše považovali za triednu krásavicu. Veľkú rolu v tom podľa nej zohralo extrémne rýchle spaľovanie, ktoré jej mnohí závideli. „Nechválim sa, nebolo to nič príjemné. Pchali do mňa rybí tuk a jazdila som do vykrmovacích táborov,“ hovorila pre magazín Lifee Simona.
Ako dieťa bola extrémne chudá a neustále pod dohľadom lekárov, ktorí ju vážili a merali s nádejou, že priberie. Spolužiaci ju časom začali prezývať plochá doska, a tak si Simona začala podprsenku vypchávať ponožkami a obliekala si troje legíny, aby mala silnejšie nohy. „Ostatné dievčatá mali prsia, zadky a menštruáciu. Ja som nemala ani jednu z tých vecí,“ priznala pre Lidovky.cz.
Výsmech a soľ v podpazuší
Simone sa nedarilo pribrať ani gram a neúspech zažívala aj v škole. Pre svoj výzor sa totiž stala obeťou šikanovania zo strany spolužiakov a za postavu, ktorá bola pre modeling dokonalá, sa jej posmievali. Zrejme aj preto na školu veľmi rada nespomína a nepovažuje ju za prioritu. „Pamätám si, ako som si dávala tajne soľ do podpazušia, aby som mala vyššiu teplotu na teplomere a nemusela ísť do školy. Vtedy som bola vystrašená malé dievča,“ zaspomínala si na neľahké školské časy úspešná modelka pre Expres.cz.
Keď jej mama zistila, že ju škola nebaví, hľadala spôsob, ako ju dostať do sveta. Jedného dňa našla v časopise konkurz na modelky a poslala do agentúry jej fotografie. Šestnásťročná Simona potom nastúpila do lietadla smer Paríž, kde jej modeling navždy zmenil život.
Choďte na plný plyn
Spočiatku to na ružiach ustlané nemala. Roky v Paríži boli neľahké, na konkurze ju ako novú tvár aj dvadsaťkrát odmietli, kým dostala prácu.