Eštebáci jej odvliekli mamku a ona s bratom zostala sama. Jana Pilzová v 80. rokoch prežila šialenú lásku
Herečkinu mamu udala vlastná rodina.
„Ľudia sa veľmi radi vracajú do svojej mladosti, nech už bola akákoľvek,“ vraví obľúbená herečka Jana Pilzová. V jej prípade to však nie sú len nostalgické spomienky, ale aj surové momenty plné bolesti a odvahy. Detstvo poznačené strachom, výsluchmi eštebákov, napätím v rodine a túžbou po úteku – tieto zážitky sa vryli do jej pamäti veľmi silno a dodnes sa odzrkadľujú v jej autentickom hereckom prejave. Jej príbeh však nie je len svedectvom o tvrdých časoch minulého režimu, ale aj dôkazom toho, že i z dievčaťa s nešťastným detstvom môže vyrásť silná žena.
Udala ich rodina
Rodáčka z Nitry neprežívala jednoduché detstvo. „Doma vládlo napätie, krik, nepochopenie, konzervatívne myslenie, predsudky,“ vravela otvorene kedysi pre MY Zvolen herečka, ktorá odišla z rodného mesta do Prešova a jej útek z domu následne formoval jej život. V tom období sa jej to vraj hodilo, lebo s mamkou mala veľmi problematický vzťah a odísť na druhý koniec republiky bolo pre ňu vyslobodením. „Mohla som si v sebe všetko utriediť, aby sa ten vzťah potom zasa zharmonizoval,“ vysvetlila pre Nový Čas. Ešte predtým ale zažila obdobie, keď si jej rodina prešla peklom.
Počas socializmu totiž jej mamička chcela s deťmi emigrovať, no udal ich vlastný príbuzný. „Ja mám dosť silné spomienky na to obdobie, pretože my sme síce nechceli, ako sa hovorí, zdrhnúť takým spôsobom ako v seriáli, ale mamka mala po rozvode vzťah s Rakúšanom. Pracovala v chemickom laboratóriu a tam chodil majiteľ nejakej rakúskej fabriky z Viedne a zamilovali sa do seba,“ spomínala herečka v Teleráne, kde prezradila, že vzťah medzi jej mamou a cudzincom neostal bez následkov.
Eštebáci mamku odvliekli
„On si chcel mňa s bratom adoptovať a mamku si chcel zobrať a chceli odísť. To bolo v 80. rokoch. Niekto nás ale udal, že mama má vzťah s kapitalistom, tak mamku chodievali potom k nám domov brať eštebáci a vodili ju na výsluchy. Ten vzťah sa prerušil, lebo on už nesmel k nám pricestovať,“ spomínala na chvíle, keď bola ešte len dieťa. Ako malé dievčatko na vlastné oči videla, ako eštebáci mamu odvážajú na výsluch a Janka ostávala s menším bratom sama doma. Boli neplnoletí a poradiť si museli sami.