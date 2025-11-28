Eštebáci jej odvliekli mamku a ona s bratom zostala sama. Jana Pilzová v 80. rokoch prežila šialenú lásku - Dobré noviny
Dobré noviny
Eštebáci jej odvliekli mamku a ona s bratom zostala sama. Jana Pilzová v 80. rokoch prežila šialenú lásku
Eštebáci jej odvliekli mamku a ona s bratom zostala sama. Jana Pilzová v 80. rokoch prežila šialenú lásku

Jana Pilzová.
Jana Pilzová. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Sľub / Dunaj, k vašim službám)

Herečkinu mamu udala vlastná rodina.

„Ľudia sa veľmi radi vracajú do svojej mladosti, nech už bola akákoľvek,“ vraví obľúbená herečka Jana Pilzová. V jej prípade to však nie sú len nostalgické spomienky, ale aj surové momenty plné bolesti a odvahy. Detstvo poznačené strachom, výsluchmi eštebákov, napätím v rodine a túžbou po úteku – tieto zážitky sa vryli do jej pamäti veľmi silno a dodnes sa odzrkadľujú v jej autentickom hereckom prejave. Jej príbeh však nie je len svedectvom o tvrdých časoch minulého režimu, ale aj dôkazom toho, že i z dievčaťa s nešťastným detstvom môže vyrásť silná žena.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741701177972333&set=a.479081694234284&type=3&ref=embed_post

Udala ich rodina

Rodáčka z Nitry neprežívala jednoduché detstvo. „Doma vládlo napätie, krik, nepochopenie, konzervatívne myslenie, predsudky,“ vravela otvorene kedysi pre MY Zvolen herečka, ktorá odišla z rodného mesta do Prešova a jej útek z domu následne formoval jej život. V tom období sa jej to vraj hodilo, lebo s mamkou mala veľmi problematický vzťah a odísť na druhý koniec republiky bolo pre ňu vyslobodením. „Mohla som si v sebe všetko utriediť, aby sa ten vzťah potom zasa zharmonizoval,“ vysvetlila pre Nový Čas. Ešte predtým ale zažila obdobie, keď si jej rodina prešla peklom.

Jana Pilzová.
Prečítajte si tiež: Pre krik a napätie ušla z domu. Herečka Jana Pilzová zažíva slávu po šesťdesiatke a berie to s pokorou

Počas socializmu totiž jej mamička chcela s deťmi emigrovať, no udal ich vlastný príbuzný. „Ja mám dosť silné spomienky na to obdobie, pretože my sme síce nechceli, ako sa hovorí, zdrhnúť takým spôsobom ako v seriáli, ale mamka mala po rozvode vzťah s Rakúšanom. Pracovala v chemickom laboratóriu a tam chodil majiteľ nejakej rakúskej fabriky z Viedne a zamilovali sa do seba,“ spomínala herečka v Teleráne, kde prezradila, že vzťah medzi jej mamou a cudzincom neostal bez následkov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Teleráno (@telerano)

Eštebáci mamku odvliekli

„On si chcel mňa s bratom adoptovať a mamku si chcel zobrať a chceli odísť. To bolo v 80. rokoch. Niekto nás ale udal, že mama má vzťah s kapitalistom, tak mamku chodievali potom k nám domov brať eštebáci a vodili ju na výsluchy. Ten vzťah sa prerušil, lebo on už nesmel k nám pricestovať,“ spomínala na chvíle, keď bola ešte len dieťa. Ako malé dievčatko na vlastné oči videla, ako eštebáci mamu odvážajú na výsluch a Janka ostávala s menším bratom sama doma. Boli neplnoletí a poradiť si museli sami.

