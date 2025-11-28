Kvôli spriaznenej duši opustil mesto, ktoré miluje. Richard Gere jednu vec v Európe stále nevie nájsť - Dobré noviny
Kvôli spriaznenej duši opustil mesto, ktoré miluje. Richard Gere jednu vec v Európe stále nevie nájsť
Ilustračná fotografia.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Vinczeovci.

Ilustračná fotografia.

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Ilustračná fotografia.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Táňa Pauhofová.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Ilustračná fotografia.

Táňa Pauhofová.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Kvôli spriaznenej duši opustil mesto, ktoré miluje. Richard Gere jednu vec v Európe stále nevie nájsť

Richard Gere našiel v svojej manželke spriaznenú dušu.
Richard Gere našiel v svojej manželke spriaznenú dušu. — Foto: Instagram @Alejandra Gere

Populárny herec sťahovanie neľutuje.

Veľké životné zmeny si herca Richarda Gerea našli tesne po sedemdesiatke. Nielenže sa opäť stal otcom, ale v novembri minulého roka vymenil aj miesto na život. Po šiestich rokoch vzťahu s jeho o 33 rokov mladšou manželkou Alejandrou sa totiž presťahoval do Španielska. A hoci v Madride našiel mnoho vecí, ktoré mu pozitívne zmenili život, jedna mu stále chýba.

Najšťastnejší muž

Známa dvojica sa spoznala počas náročných životných období. Richard Gere si práve prechádzal rozvodom so svojou druhou manželkou, herečkou a modelkou Carey Lowell. Alejandra zas ukončovala manželstvo so svojím prvým partnerom, s ktorým má jedného syna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alejandra Gere (@alejandragere)

Po štyroch spoločných rokoch sa potom odhodlali pre svadbu. „Som najšťastnejší muž vo vesmíre. Ako by som mohol nebyť? Som ženatý s krásnou ženou, ktorá je múdra, citlivá, odhodlaná pomáhať ľuďom, zábavná, trpezlivá. Vie odpúšťať, je skvelá kuchárka a robí tie najlepšie šaláty na svete,“ vravel herec pre magazín Hello! tesne po svadbe s Alejandrou a nazval ju spriaznenou dušou.

Návyková energia

Richard Gere prežil v New Yorku svoju mladosť a k „Veľkému jablku" sa viažu aj jeho herecké začiatky. Neďaleko mesta stále vlastní rodinný dom. Ako sa vyjadril pre magazín People, New York má svoju „energiu, ktorá je veľmi návyková“. A aj napriek tomu, že mu ruch skutočného veľkomesta chýba, z bývania v Európe je nadšený.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alejandra Gere (@alejandragere)

„Najlepšie na tom všetkom je to, že moja manželka je z návratu do Španielska veľmi šťastná,“ vysvetlil. „Má úžasnú rodinu aj priateľov,“ pokračuje Gere a dodáva: „Španielska kultúra je mimoriadne otvorená. Španieli sú veľmi srdeční a definitívne menej v strese. Je to veľmi šťastné miesto na život. Tieto latinské kultúry prosto chápu život inak.“

Richard Gere s manželkou Alejandrou.
Prečítajte si tiež: Richard Gere sa po 75 rokoch sťahuje z Ameriky. Robí to pre ženu, ktorú volá spriaznenou dušou

