Lásku s inou iba hral, nakoniec ukázal tú pravú. Samo Tomeček žiari pri Dominike po období plaču
Lásku s inou iba hral, nakoniec ukázal tú pravú. Samo Tomeček žiari pri Dominike po období plaču

Samo Tomeček a Katka Ščevlíková / S partnerkou Dominika
Samo Tomeček a Katka Ščevlíková / S partnerkou Dominika — Foto: Archív kapely (Adam Husek); Instagram - @samueltomecek

Poznajú sa roky, no spojila ich náhoda.

„Rozhodli sme sa, že to skúsime a budeme dúfať, že nás podporíte,“ napísal ešte na začiatku apríla Samo Tomeček k fotografii s influencerkou a účastníčkou reality šou Ruža pre nevestu Beátou „Bejbou“ Rusnákovou. Mnohí fanúšikovia si mysleli, že išlo o oficiálne potvrdenie vzťahu, no neskôr sa ukázalo, že išlo iba o záber z natáčania nového videoklipu. Obľúbený spevák po oslave svojich 39. narodenín oficiálne priznal, že nie je sám a po období plaču žiari šťastím.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/samuel.tomecek/posts/pfbid02FEeqMQJQkystc9751AzCJradtJtXV1FigTrLZKtMPtecr2T5SHh1WUfjwRnktTLQl

Ako keby zomrel

„Zažíval som naozaj veľmi veľa ťažkých chvíľ,“ priznával v rozhovoroch Samo Tomeček po tom, čo si po troch rokoch manželstva s partnerkou Sophie prechádzali rozvodom. Podľa jeho slov časom jednoducho pochopili, že manželstvo nie je len o tom, že sa majú dvaja radi, ale spolužitie prináša aj kompromisy a mnohé iné problémy. „Nebudem klamať, aj som si poplakal. Toľko som nikdy v živote nenaplakal,“ priznával v relácii NAOSTRO spevák, ktorý súhlasí so psychológmi, ktorí rozvod prirovnajú k smrti.

Samo Tomeček s bývalou manželkou Sophie / So speváčkou Katkou Ščevlíkovou v relácii Milujem Slovensko
Prečítajte si tiež: Samo Tomeček: Manželku som si vybral správne, aj keď nám to nevyšlo. Aj po rozvode sme zadobre

„Súhlasím, bolo to naozaj ako smrť. S exmanželkou som bol päť rokov. A zrazu ten človek zmizol z môjho života. Tak je to fakt, ako keby zomrel. Je to obrovská rana,“ povedal otvorene Samo Tomeček, ktorý v neľahkých časoch, ktoré nazval „morda“, vyhľadal aj odbornú pomoc. „To ma veľmi posilnilo a zaspieval som si – čo bolí, to prebolí,“ vravel v relácii Nedeľný hosť. Pri rôznych rozhovoroch si uvedomil, že u žien už viac nebude pozerať len na fyzický ideál, ale aj na emočnú inteligenciu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=371476744534470&set=a.228691532146326&type=3&ref=embed_post

Poznajú sa veľmi dlho

Sú krásne mladé dievčatá, ktoré vnímam na koncerte, ale keď prehovoríš so 40-ročnou ženou, tak je to úplne iné ako s 20-ročnou,“ vysvetľoval spevák, ktorý priznal, že sa vie veľmi rýchlo zamilovať so všetkým, čo k tomu patrí a v niektorých vzťahoch ťažko „vytriezvel“. Čím je vraj starší, tým viac sa riadi rozumom a nechce sa len prevalcovať emóciami. Dôkazom je aj jeho vzťah s Dominikou, ktorú prvýkrát ukázal aj na sociálnych sieťach.

