Lásku s inou iba hral, nakoniec ukázal tú pravú. Samo Tomeček žiari pri Dominike po období plaču
Poznajú sa roky, no spojila ich náhoda.
„Rozhodli sme sa, že to skúsime a budeme dúfať, že nás podporíte,“ napísal ešte na začiatku apríla Samo Tomeček k fotografii s influencerkou a účastníčkou reality šou Ruža pre nevestu Beátou „Bejbou“ Rusnákovou. Mnohí fanúšikovia si mysleli, že išlo o oficiálne potvrdenie vzťahu, no neskôr sa ukázalo, že išlo iba o záber z natáčania nového videoklipu. Obľúbený spevák po oslave svojich 39. narodenín oficiálne priznal, že nie je sám a po období plaču žiari šťastím.
Ako keby zomrel
„Zažíval som naozaj veľmi veľa ťažkých chvíľ,“ priznával v rozhovoroch Samo Tomeček po tom, čo si po troch rokoch manželstva s partnerkou Sophie prechádzali rozvodom. Podľa jeho slov časom jednoducho pochopili, že manželstvo nie je len o tom, že sa majú dvaja radi, ale spolužitie prináša aj kompromisy a mnohé iné problémy. „Nebudem klamať, aj som si poplakal. Toľko som nikdy v živote nenaplakal,“ priznával v relácii NAOSTRO spevák, ktorý súhlasí so psychológmi, ktorí rozvod prirovnajú k smrti.
„Súhlasím, bolo to naozaj ako smrť. S exmanželkou som bol päť rokov. A zrazu ten človek zmizol z môjho života. Tak je to fakt, ako keby zomrel. Je to obrovská rana,“ povedal otvorene Samo Tomeček, ktorý v neľahkých časoch, ktoré nazval „morda“, vyhľadal aj odbornú pomoc. „To ma veľmi posilnilo a zaspieval som si – čo bolí, to prebolí,“ vravel v relácii Nedeľný hosť. Pri rôznych rozhovoroch si uvedomil, že u žien už viac nebude pozerať len na fyzický ideál, ale aj na emočnú inteligenciu.
Poznajú sa veľmi dlho
„Sú krásne mladé dievčatá, ktoré vnímam na koncerte, ale keď prehovoríš so 40-ročnou ženou, tak je to úplne iné ako s 20-ročnou,“ vysvetľoval spevák, ktorý priznal, že sa vie veľmi rýchlo zamilovať so všetkým, čo k tomu patrí a v niektorých vzťahoch ťažko „vytriezvel“. Čím je vraj starší, tým viac sa riadi rozumom a nechce sa len prevalcovať emóciami. Dôkazom je aj jeho vzťah s Dominikou, ktorú prvýkrát ukázal aj na sociálnych sieťach.