Ilustračná fotografia.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Táňa Pauhofová.

Ilustračná fotografia.

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Táňa Pauhofová.

Ilustračná fotografia.

Láska s osudovou ženou stroskotala. Porotca SuperStar Matěj Ruppert našiel pokojný prístav pri ráznej Tereze

Matěj Ruppert našiel šťastie pri manažérke Tereze.
Matěj Ruppert našiel šťastie pri manažérke Tereze. — Foto: Facebook, matej.ruppert, Instagram @ ruppertmatej

Český hudobník je po druhýkrát ženatý, s prvou manželkou Karolínou trvalo manželstvo len rok.

„Vodca našej svorky je, samozrejme, manželka, to je jasné,“ smial sa v rozhovore pre portál iDnes.cz Matěj Ruppert a dodal, že doma to majú pekne podelené – žena je generál, dcéra admirál a on plavčík. Spevák kapely Monkey Business sa na Slovensku preslávil najmä ako porotca v speváckej súťaži Superstar. Šoumen, ktorý si v minulosti ako správna rocková hviezda užíval, dnes žije usporiadaným rodinným životom. Šťastie v láske mu síce na po prvý raz neprialo, no druhýkrát sa už Amor v jeho prípade trafil presne, keď stretol Terezu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matěj Ruppert (@ruppertmatej)

Rástol pre šibenicu

Matěj Ruppert sa narodil v Prahe a už na základnej škole bol členom folklórneho súboru Rosenka, ktorý ho značne ovplyvnil. „Moja matka má rada moravské pesničky, preto ma tam dala,“ vysvetľoval v rozhovore pre portál Denik.cz.

Petr Janda je s manželkou Alicou, ktorá je od neho o 40 rokov mladšia, už 22 rokov.
Prečítajte si tiež: Syna našiel s penou na ústach, osud mu vzal i manželku. Petr Janda našiel pokoj až pri mladej Alici

Napriek láske k hudbe to s ním rodičia jednoduché vôbec nemali, keďže bol problémovým dieťaťom. „Trpel som vývojovou poruchou, ktorej sa v tom čase hovorilo ľahká mozgová dysfunkcia a dnes ADHD. S tým súviseli disciplinárne problémy, ktoré som v škole mával, a pre vtedajší školský systém som ‚rástol pre šibenicu‘,“ spomínal na školské časy v rozhovore pre Zdravie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matěj Ruppert (@ruppertmatej)

Neváhal

Počas štúdia na strednej pedagogickej škole sa ale zúčastnil hudobno-súťažného programu „Caruso Show“ a zvíťazil. Potom už jeho budúce smerovanie bolo viac než jasné. Najprv začal vystupovať s funky kapelou Leguar GR a v roku 1999 sa stal spevákom novo vznikajúcej skupiny Monkey Business.

Český spevák a hudobník Michal David a jeho manželka Marcela.
Prečítajte si tiež: Prekonali smrť dcérky aj neveru. Michal David a jeho o hlavu vyššia Marcela sú spolu už 38 rokov

Na Slovensku ho verejnosť a televízni diváci poznajú najmä ako porotcu zo speváckej súťaže Superstar. „Oslovili ma už niekoľkokrát, ale vždy to stroskotalo na tom, že som nemal dostatok času. Dôležitým faktorom bolo aj to, s akými ľuďmi som mal hodnotiť. A keďže všetkých som poznal aj osobne, tak som neváhal,“ prezradil s úsmevom pre Plus JEDEN DEŇ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matěj Ruppert (@ruppertmatej)

Veľmi sa zamiloval

Zatiaľ čo v hudobnej kariére sa Matějovi Ruppertovi darilo, v láske mu sudičky spočiatku až tak nepriali. Prvé manželstvo s Karolínou vydržalo len rok. „Veľmi som sa do nej zamiloval, po štyroch mesiacoch ju požiadal o ruku a o dva mesiace sme sa brali. Mal som pocit, že to bola osudová žena, ale o pol roka sme sa rozišli,“ spomínal na nešťastnú lásku v rozhovore pre Šarm.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

