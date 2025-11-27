Láska s osudovou ženou stroskotala. Porotca SuperStar Matěj Ruppert našiel pokojný prístav pri ráznej Tereze
Český hudobník je po druhýkrát ženatý, s prvou manželkou Karolínou trvalo manželstvo len rok.
„Vodca našej svorky je, samozrejme, manželka, to je jasné,“ smial sa v rozhovore pre portál iDnes.cz Matěj Ruppert a dodal, že doma to majú pekne podelené – žena je generál, dcéra admirál a on plavčík. Spevák kapely Monkey Business sa na Slovensku preslávil najmä ako porotca v speváckej súťaži Superstar. Šoumen, ktorý si v minulosti ako správna rocková hviezda užíval, dnes žije usporiadaným rodinným životom. Šťastie v láske mu síce na po prvý raz neprialo, no druhýkrát sa už Amor v jeho prípade trafil presne, keď stretol Terezu.
Rástol pre šibenicu
Matěj Ruppert sa narodil v Prahe a už na základnej škole bol členom folklórneho súboru Rosenka, ktorý ho značne ovplyvnil. „Moja matka má rada moravské pesničky, preto ma tam dala,“ vysvetľoval v rozhovore pre portál Denik.cz.
Napriek láske k hudbe to s ním rodičia jednoduché vôbec nemali, keďže bol problémovým dieťaťom. „Trpel som vývojovou poruchou, ktorej sa v tom čase hovorilo ľahká mozgová dysfunkcia a dnes ADHD. S tým súviseli disciplinárne problémy, ktoré som v škole mával, a pre vtedajší školský systém som ‚rástol pre šibenicu‘,“ spomínal na školské časy v rozhovore pre Zdravie.
Neváhal
Počas štúdia na strednej pedagogickej škole sa ale zúčastnil hudobno-súťažného programu „Caruso Show“ a zvíťazil. Potom už jeho budúce smerovanie bolo viac než jasné. Najprv začal vystupovať s funky kapelou Leguar GR a v roku 1999 sa stal spevákom novo vznikajúcej skupiny Monkey Business.
Na Slovensku ho verejnosť a televízni diváci poznajú najmä ako porotcu zo speváckej súťaže Superstar. „Oslovili ma už niekoľkokrát, ale vždy to stroskotalo na tom, že som nemal dostatok času. Dôležitým faktorom bolo aj to, s akými ľuďmi som mal hodnotiť. A keďže všetkých som poznal aj osobne, tak som neváhal,“ prezradil s úsmevom pre Plus JEDEN DEŇ.
Veľmi sa zamiloval
Zatiaľ čo v hudobnej kariére sa Matějovi Ruppertovi darilo, v láske mu sudičky spočiatku až tak nepriali. Prvé manželstvo s Karolínou vydržalo len rok. „Veľmi som sa do nej zamiloval, po štyroch mesiacoch ju požiadal o ruku a o dva mesiace sme sa brali. Mal som pocit, že to bola osudová žena, ale o pol roka sme sa rozišli,“ spomínal na nešťastnú lásku v rozhovore pre Šarm.