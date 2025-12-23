Zdravý nápoj z chleba odporúča Slovákom. Zberateľka Júlia Spustová má recept aj na divnú liečivú polievku - Dobré noviny
Dobré noviny
Zdravý nápoj z chleba odporúča Slovákom. Zberateľka Júlia Spustová má recept aj na divnú liečivú polievku
Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Zdravý nápoj z chleba odporúča Slovákom. Zberateľka Júlia Spustová má recept aj na divnú liečivú polievku

Júlia Spustová a kniha dobových receptov Varená a pečená história.
Júlia Spustová a kniha dobových receptov Varená a pečená história. — Foto: Facebook Julky Spustovej

Verilo sa, že polievka z vrany je liek mnohých chorôb.

Vojtecha Zamarovského si pamätá ako beťára s obrovským množstvom vedomostí, ktorý nemal rád, keď mu niekto oponoval. Júlia Spustová, kedysi učiteľka dejepisu a celoživotná zberateľka historických receptov, zasvätila svoj život objavovaniu chutí minulosti. Jej fascinácia dobovou gastronómiou prerástla až do takej miery, že vytvorila unikátnu kuchársku knihu Varená a pečená história Trenčianskej stolice – a tá sa po uvedení na trh vypredala rýchlosťou, akú nečakala ani samotná autorka. Obyvatelia Trenčianskeho kraja ju poznajú najmä z hradnej kuchyne, kde v dobovom oblečení pripravovala recepty staré celé stáročia. Pre DOBRÉ NOVINY porozprávala, čo ju k tomu doviedlo, aký je jej životný príbeh aj to, ako sa zoznámila so slávnym Zamarovským. Rozhovor viedla Mária Jakúbeková.

V rozhovore s Júliou Spustovou sa dočítate

  • ako sa dostala k historickej kuchyni,
  • či zlý kádrový posudok ovplyvnil možnosti jej štúdia,
  • ktoré historické obdobie má najradšej a prečo,
  • aké najčudnejšie recepty pripravila,
  • ako sa z jej zbierky receptov stala dobová kniha receptov,
  • či plánuje napísať pokračovanie tohto bestselleru,
  • ako spoznala Vojtecha Zamarovského a aký bol.

O vás je všeobecne známe, že ste neinklinovali k vareniu, kým ste sa nevydali. Je to pravda?

Nie, vôbec. Mňa len bavilo pozerať sa, ako naša – u nás sa hovorilo starenka – varila. Vedela veľmi dobre variť, lebo, ako mladé dievča slúžila v nejakej rodine vo Viedni. Tam pochytila veľa receptov. Bola to veľmi zlatá osoba (úsmev). Keby žila v tejto dobe, tak by určite písala knihy alebo niečo podobné, lebo o každom jedle vedela niečo porozprávať. Alebo nám čítala knihy. Keď som bola päťročná alebo tak, večer nám čítala Robinsona Crusoea. Aj iné, náročnejšie knihy pre detskú myseľ. A hlavne vedela variť a piekla dobré koláče.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2546479995531628&set=pb.100005089574598.-2207520000&type=3

Keď som vyrástla – už po starkinej smrti – stále u nás varila mama. Ja som tvrdila, že nemám čas (smiech). Venovala som sa spevu – chodila som do spevokolu, a športom – robila som atletiku. Poznala som len školu a štadión. Nebolo času – v sobotu a v nedeľu boli preteky, takže k vareniu som vôbec neinklinovala, ale chutilo mi, čo mama navarila (smiech). Potom, keď som sa vydala…

...ste sa už museli naučiť variť.

Musela som variť. A zistila som, že je to celkom zaujímavé. Skúšala som. Na moju prvú knedľu nemôže môj brat zabudnúť, pretože bola ako granát (smiech). Časom sa to zlepšovalo a začalo ma to baviť. Okrem toho ma bavila aj história. Učiť som nemohla, lebo som mala iný svetonázor…

Ilustračné foto, dobový autoportrét Leonarda Da Vinciho.
Mali ste zlý kádrový posudok?

Áno, mala som problém počas štúdia, pretože v našej rodine boli vraj ujovia vlastizradcovia.

Keď sa zmenil režim, dokončili ste si vysokú školu. Učili ste dejepis.

Áno, učila som dejepis a popritom som zbierala staré recepty. Veľa času som strávila v archíve v Bytči, v Melku, Bratislave, Trnave – tam majú veľmi veľa starých kuchárskych kníh. V Bytči som našla popis, čo všetko sa podávalo na svadbe Turzovej dcéry, aj s receptami. Bolo to ozaj pracné hľadanie.

Výskum v Melku ma vyšiel aj finančne dosť draho (smiech). Boli to veľmi zvláštne recepty. Použila som ich aj vo svojej knihe.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2520493604796934&set=pb.100005089574598.-2207520000&type=3

Keď sme boli so spevokolom v Maďarsku, v Pannonhalme – bol tam nádherný kláštor, v ktorom pestujú bylinky, hlavne levanduľu. Predávajú tam aj liečivé veci. Sprevádzal nás slovenský rehoľník. Mali veľkú knižnicu, tak som sa ho opýtala, či nemajú nejaké staré recepty. Povedal, že niečo tam je, ale nikto to nečíta, lebo je to v nejakej starej maďarčine. Ukázal mi ich a naozaj sa to vôbec nedalo čítať. Tak sme to nechali tak.

Nejako ste sa k nim však nakoniec dostali, pretože ich spomínate vo svojej knihe Varená a pečená história Trenčianskej stolice.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 5
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

