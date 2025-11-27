Jeho osud určila jediná otcova veta. Ander z Košíc našiel šťastie pri Alici, s ktorou je už 60 rokov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jeho osud určila jediná otcova veta. Ander z Košíc našiel šťastie pri Alici, s ktorou je už 60 rokov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 016 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jeho osud určila jediná otcova veta. Ander z Košíc našiel šťastie pri Alici, s ktorou je už 60 rokov

Ján Pisančin alias Ander z Košíc je už 60 rokov so svojou manželkou Alicou.
Ján Pisančin alias Ander z Košíc je už 60 rokov so svojou manželkou Alicou. — Foto: Instagram @anderzkosicjanpisancin, Facebook @anderzkosicjanpisancin

Jeho postavy kamaráta Piťa a manželky Erži medzi ľuďmi zľudoveli.

„Ja mám humor a smiech rád aj v živote, nielen na pódiu,“ hovorí Ján Pisančin, ktorého ľudia poznajú hlavne pod iným menom – ako Andera z Košíc. Ľudový rozprávač, ktorý je priekopníkom stand-up komikov na Slovensku a ku ktorému neodmysliteľne patrí klobúk a károvaná košeľa, už polstoročie zabáva ľudí a podľa vlastných slov zatiaľ neplánuje skončiť. „Tak hovorím manželke: Alicka, vieš kde je chyba? Dlho žijeme. Keby sme tu neboli, tak to nerobíme,“ pýta sa humorista svojej osudovej lásky, ktorú si zobral ešte v roku 1965 a dodnes kráčajú životom spolu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BASAWELL (@_basawell)

Mama z neho chcela farára

Rodák z Michaloviec sa narodil 4. septembra 1941 do rodiny pekára. A humor mu bol vlastný od detstva, aj keď mama z neho chcela mať farára. „Hrával som ochotnícke divadlo, ako chlapec som recitoval, stále bol pri tom aj humor. Povedzme si otvorene, každý človek, ktorý je na tejto zemi, má určitý cieľ. A môj cieľ bol stále byť humoristom, baviť ľudí,“ spomínal v rozhovore pre Korzár.

Simona Salátová sa vlani pred Vianocami vydala za dlhoročného priateľa.
Prečítajte si tiež: Už nie je Salátová a teší sa z toho: Komička Simona prezradila vtipný dôvod, prečo sa vlastne vydala

Šarm a talent vraj zdedil po otcovi-pekárovi, ktorý však na rozdiel od syna nikdy verejne nevystupoval. „Raz mi povedal jednu nádhernú vetu – ty skončíš jak komediant. A mal pravdu,“ zamyslel sa umelec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ján Pisančin - Ander z Košíc (@anderzkosicjanpisancin)

Stačí mu obnosený oblek a klobúk

Zmaturoval na jedenásťročnej strednej škole a v devätnástich potom z rodných Michaloviec odišiel. Najskôr na vojnu a po nej do Košíc. Tam sa začala aj serióznejšie vyvíjať jeho kariéra zabávača a humoristu, keď sa zúčastnil konkurzu do Divadielka pod kupolou. „Účinkoval som tam niekoľko rokov, zoznámil som sa s hercami z košického divadla, začal rozhlas, začala televízia a začali vystúpenia,“ hovorí o svojich začiatkoch Ján Pisančin, ktorý diváka oslovil aj východoslovenským dialektom.

Simona Salátová povedala áno komikovi Joeovi Trendymu.
Prečítajte si tiež: Bolo to úžasné a rýchle. Simona Salátová povedala áno komikovi Joeovi Trendymu, takýto bol ich najkrajší deň

Práve jeho „anderovčina“ sa na rozdiel od iných humoristov stala akýmsi jeho poznávacím znakom. Spolu s klobúkom a károvanou košeľou so zle upraveným golierom. „Asi som diváka oslovil tým svojím rečovým štýlom, nemal som kroj, nemal som fajku ako iní rozprávači. Stačí mi obnosený oblek a klobúk. Pustil som našu východniarčinu, cítite v nej zemplínsky akcent, keďže som Michalovčan, urobil som si anderovčinu,“ vysvetľuje a dodáva, že sa dokázal prebiť aj mimo východného Slovenska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ján Pisančin - Ander z Košíc (@anderzkosicjanpisancin)

Erža a Piťo

Kto pozná Anderove vystúpenia, ten vie, že v nejednej vtipnej historke spomína legendárnu dvojicu – kamaráta Piťa a manželku Eržu. Fiktívne postavy si sám vymyslel a tie doslova medzi verejnosťou zľudoveli. U našich susedov v Čechách dokonca Piťa pri bežných konverzáciách používajú ľudia ako nadávku: „Ty seš jak Anderov Piťo,“ prezradil s úsmevom Ján Pisančin v relácii Hit roka.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…