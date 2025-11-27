Jeho osud určila jediná otcova veta. Ander z Košíc našiel šťastie pri Alici, s ktorou je už 60 rokov
Jeho postavy kamaráta Piťa a manželky Erži medzi ľuďmi zľudoveli.
„Ja mám humor a smiech rád aj v živote, nielen na pódiu,“ hovorí Ján Pisančin, ktorého ľudia poznajú hlavne pod iným menom – ako Andera z Košíc. Ľudový rozprávač, ktorý je priekopníkom stand-up komikov na Slovensku a ku ktorému neodmysliteľne patrí klobúk a károvaná košeľa, už polstoročie zabáva ľudí a podľa vlastných slov zatiaľ neplánuje skončiť. „Tak hovorím manželke: Alicka, vieš kde je chyba? Dlho žijeme. Keby sme tu neboli, tak to nerobíme,“ pýta sa humorista svojej osudovej lásky, ktorú si zobral ešte v roku 1965 a dodnes kráčajú životom spolu.
Mama z neho chcela farára
Rodák z Michaloviec sa narodil 4. septembra 1941 do rodiny pekára. A humor mu bol vlastný od detstva, aj keď mama z neho chcela mať farára. „Hrával som ochotnícke divadlo, ako chlapec som recitoval, stále bol pri tom aj humor. Povedzme si otvorene, každý človek, ktorý je na tejto zemi, má určitý cieľ. A môj cieľ bol stále byť humoristom, baviť ľudí,“ spomínal v rozhovore pre Korzár.
Šarm a talent vraj zdedil po otcovi-pekárovi, ktorý však na rozdiel od syna nikdy verejne nevystupoval. „Raz mi povedal jednu nádhernú vetu – ty skončíš jak komediant. A mal pravdu,“ zamyslel sa umelec.
Stačí mu obnosený oblek a klobúk
Zmaturoval na jedenásťročnej strednej škole a v devätnástich potom z rodných Michaloviec odišiel. Najskôr na vojnu a po nej do Košíc. Tam sa začala aj serióznejšie vyvíjať jeho kariéra zabávača a humoristu, keď sa zúčastnil konkurzu do Divadielka pod kupolou. „Účinkoval som tam niekoľko rokov, zoznámil som sa s hercami z košického divadla, začal rozhlas, začala televízia a začali vystúpenia,“ hovorí o svojich začiatkoch Ján Pisančin, ktorý diváka oslovil aj východoslovenským dialektom.
Práve jeho „anderovčina“ sa na rozdiel od iných humoristov stala akýmsi jeho poznávacím znakom. Spolu s klobúkom a károvanou košeľou so zle upraveným golierom. „Asi som diváka oslovil tým svojím rečovým štýlom, nemal som kroj, nemal som fajku ako iní rozprávači. Stačí mi obnosený oblek a klobúk. Pustil som našu východniarčinu, cítite v nej zemplínsky akcent, keďže som Michalovčan, urobil som si anderovčinu,“ vysvetľuje a dodáva, že sa dokázal prebiť aj mimo východného Slovenska.
Erža a Piťo
Kto pozná Anderove vystúpenia, ten vie, že v nejednej vtipnej historke spomína legendárnu dvojicu – kamaráta Piťa a manželku Eržu. Fiktívne postavy si sám vymyslel a tie doslova medzi verejnosťou zľudoveli. U našich susedov v Čechách dokonca Piťa pri bežných konverzáciách používajú ľudia ako nadávku: „Ty seš jak Anderov Piťo,“ prezradil s úsmevom Ján Pisančin v relácii Hit roka.