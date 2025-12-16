FOTO: Slovenský klenot vás prenesie späť v čase. Pripomína Vlkolínec, ale turisti o ňom takmer nevedia
Takmer zanikla, no dnes je jedným z našich najkrajších miest.
Akoby tam zastal čas. Aj týmito slovami zvyknú ľudia opisovať miesto ukryté v srdci Slovenska, ktoré sa vyznačuje pokojom, tichom, čistým vzduchom – a kusom slovenskej histórie, ktorý takmer zanikol. Osada Kysuca je ako stratený Vlkolínec, ktorý len zázrakom zachránili milovníci tradícií.
Ticho a minimálny signál
Ako informuje portál Horehronie, Kysuca patrí pod obec Drábsko a leží na pomedzí okresov Brezno a Poltár. Tí, ktorí sa sem vyberú, si často kladú otázku: „Prečo o tomto mieste nepočujeme častejšie?" No možno práve v tom tkvie jeho čaro. Na rozdiel od známeho Vlkolínca tu nestretnete davy návštevníkov a tak vás privíta až netradičné ticho a atmosféra, ktorá rozpráva príbehy našich predkov.
„Klienti jednej cestovnej kancelárie zameranej na podporu turizmu v tomto regióne tu môžu zažiť takzvaný digitálny detox a prečistiť si hlavu, oslobodení od počítačov či mobilov. Aj keby ich chceli použiť, išlo by im to veľmi ťažko, keďže v Kysuci je len minimálny signál,“ prezradila pre Život starostka obce Martina Grgačová Kocová s úsmevom.
V osade dnes nájdete približne dvadsať starých, no citlivo zrekonštruovaných dreveníc. Niektoré z nich dnes slúžia ako ubytovanie pre hostí, iné ako letné útočisko pre majiteľov, ktorí si sem chodia oddýchnuť od mestského zhonu. Obklopujú ich upravené dvory, hospodárske budovy, sýpky a najmä kaplnka svätej Anny, ktorá vás už z diaľky zaujme svojou jedinečnou azúrovou farbou.