Podvedie raz, podvedie znova? Výskum po prvý raz ukázal, aká je skutočná pravda o nevere vo vzťahu
Podvedie raz, podvedie znova? Výskum po prvý raz ukázal, aká je skutočná pravda o nevere vo vzťahu

Sklony podvádzať sa viažu ku charakteru.
Sklony podvádzať sa viažu ku charakteru.

Doteraz nebolo jasne zodpovedané na otázku, aká je šanca, že niekto bude podvádzať zas a znova.

Je pravdepodobné, že ak niekto podvedie svojho partnera, bude podvádzať naďalej? Oklame aj v hre či na skúškach? Ak sa niekto správa neeticky a podvádza za účelom vlastného obohatenia, je to výsledkom naskytnutej príležitosti alebo súčasťou charakteru? Na tieto otázky žiadny psychologický výskum nezodpovedal - až doteraz.

Podvádzať, podvádzať a znova opakovať

Za novou štúdiou, ktorá vyšla v časopise Journal of personality and social psychology stojí univerzita v nemeckom Freiburgu a zaoberala sa konzistenciou nečestného správania v porovnateľných situáciách.

Výskumu sa zúčastnilo 2900 dobrovoľníkov a skúmané body boli zaznamenávané v rôznych časových obdobiach. Účastníci na samotnom začiatku vyplnili osobnostné dotazníky, ktoré boli zamerané na temné stránky ľudského charakteru ako narcizmus, psychopatia, egoizmus, amorálnosť či zlomyseľnosť.

Meranie nečestnosti

V druhom bode mali na lístok pred sebou napísať číslo od 1 do 8, potom sa im na obrazovke pred nimi zobrazilo náhodné číslo tiež od 1 po 8. Ak sa číslo na monitore zhodovalo s číslom, ktoré si predtým zapísali na papier - napísali áno, alebo nie, ak sa nezhodovalo.

Za odpoveď áno dostali odmenu 2 eurá, za odpoveď nie nedostali nič. Účastníkov vopred informovali, že vedci si nijakým spôsobom nevedú a ani nebudú overovať, či odpovedali pravdivo. Ak teda niekto napísal iba odpovede „áno", dostal za to aj zaplatené.

Po čase sa 1900 dobrovoľníkov dostalo k ďalšej úlohe. Tentoraz mali trikrát hádzať mincou a tipovať, ktorá strana padne. Následne mali znova odpoveď formou „áno" alebo „nie" či sa vo všetkých troch pokusoch trafili. Za každé áno dostali ďalšie dve eurá.

Po troch rokoch sa uskutočnilo záverečné meranie. Každému z nich sa náhodne zobrazil jeden mesiac v roku a potom mali uviesť, či sa daný mesiac zhoduje s mesiacom narodenia ich mamy. V prípade súhlasu dostali ďalších 5 eur. Stále vedeli, že prípadné klamstvo nikto neodhalí. 

Výsledky hovorili jasne

