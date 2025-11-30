Naplnila ich slaninou, kapustou a lahodnou cibuľkou. Pripravte si lokše podľa Viki z Pečie celé Slovensko - Dobré noviny
Dobré noviny
Naplnila ich slaninou, kapustou a lahodnou cibuľkou. Pripravte si lokše podľa Viki z Pečie celé Slovensko
Naplnila ich slaninou, kapustou a lahodnou cibuľkou. Pripravte si lokše podľa Viki z Pečie celé Slovensko

Viktoria Kaniuk / Ilustračný obrázok.
Viktoria Kaniuk / Ilustračný obrázok. — Foto: Instagram/viktori2806, Chat GPT - Dobré noviny

Hotové lokše Viktoria pred plnením potrela maslom.

Finalisti súťaže Pečie celé Slovensko v každej epizóde zaujmú niečím iným. Keď však nedávno pripravovali tradičné zemiakové lokše, nejednému divákovi sa pred televíznou obrazovkou určite zbiehali sliny. Ak teda hľadáte inšpiráciu, čo uvariť, nájdete ju aj v recepte vtedajšej pekárky týždňa Viki.

Padol jej kameň zo srdca

„Na súťaž som sa pripravovala viac psychicky ako technicky, aby som bola pokojná a aby som nemala stres. Už som pokojnejšia, na začiatku som si predstavovala, že tu bude veľa ľudí a nebudem mať ani kde stáť, ale už mi padol kameň zo srdca,“ prezradila na začiatku súťaže pre STVR mladá pekárka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pečie celé Slovensko (@pecieceleslovensko_stvr)

Postupne sa prebojovala až do finálovej päťky a hoci dlho bojovala s tým, aby konečne vystúpila zo svojej komfortnej zóny, teší sa, že sa jej to v šou podarilo. „Pre mňa bolo ťažké prekročiť tú zónu, ale keď nevyskúšaš, nevieš,vyhlásila.

Kačacie lokše podľa Viki z Pečie celé Slovensko:

