Túžili ešte po jednom dieťatku. Keď lekár na monitore ukázal raritné štvorčatá, zostali bez slov
Túžili ešte po jednom dieťatku. Keď lekár na monitore ukázal raritné štvorčatá, zostali bez slov

— Foto: Instagram/thesandhucrew

Dievčatká boli počaté prirodzenou cestou.

„Páčila sa nám predstava, že by sme našim chlapcom zaobstarali ďalšieho súrodenca,“ spomína si pre Daily Mail mamička na momenty, keď po dvoch synčekoch zatúžili ešte po dievčatku. To však netušila, že jej osud do cesty nepošle jednu, ale rovno štyri dcérky - extrémne vzácne jednovaječné štvorčatá.

Túžili ešte po jednom dieťatku

Manželia Mercedes a Jonathan z Texasu boli už rodičmi trojročného Luka a 18-mesačného Aarona. Predstava, že budú mať ďalšie dieťa, sa im páčila, ale nechávali tomu voľný priebeh. Predsa len sú ich synovia ešte dosť malí. „V žiadnom prípade sme sa nesnažili, ale boli sme nadšení,“ hovorí mamička. Na prvom ultrazvuku ju však čakalo obrovské prekvapenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jonathan Sandhu (@thesandhucrew)

Lekár jej totiž bez varovania oznámil, že nevidí iba jedno bábätko, ale rovno štyri. „Keď sme zistili, že sú štyria... Môj Bože!“ zaspomínala si Mercedes. Nevedela, ako reagovať. „Bola som tam bez manžela a smiala som sa a potom som plakala. Som trochu hysterická. A môj doktor hovorí: ,Zavoláme vášmu manželovi.' Jonathan si myslel, že si z neho robím srandu. Stále sa pýtal: ,To myslíš vážne?‘,“ hovorí.

Obrovská vzácnosť

Ultrazvuk ukázal aj to, že ide o extrémne vzácne tehotenstvo, keďže štvorčatá sú jednovaječné a vyvíjali sa s jednou placentou. Podľa odborníkov je pravdepodobnosť narodenia jednovaječných štvorčiat jedna k 15 miliónom. Doktor jej následne podrobne popísal nespočetné riziká, ktoré so sebou takéto tehotenstvo prináša.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jonathan Sandhu (@thesandhucrew)

„Pretože išlo o monochoriálne tehotenstvo s jednou placentou, pokiaľ niečo postihne jedno dieťa, môže to naozaj rýchlo ovplyvniť aj ostatné. Takže sme museli byť veľmi ostražití, čo nás viedlo k odporúčaniu prikročiť k pôrodu,“ hovorí pre People ošetrujúca lekárka, Manisha Gandhiová.

Chvíle nekonečného strachu

