Som taký malý sobášny podvodník, smial sa známy moderátor. Tieto celebrity si v roku 2025 povedali áno - Dobré noviny
Dobré noviny
Som taký malý sobášny podvodník, smial sa známy moderátor. Tieto celebrity si v roku 2025 povedali áno
Som taký malý sobášny podvodník, smial sa známy moderátor. Tieto celebrity si v roku 2025 povedali áno

Vpravo Andrej Bičan s manželkou.
Vpravo Andrej Bičan s manželkou. — Foto: Freepik @prostooleh, Instagram @andrejbican

Toto sú svadby známych osobností, ktoré sa udiali tento rok.

Rok 2025 okrem ďalších šťastných udalostí priniesol mnohé celebritné svadby. Niektorí si to užívali po prvýkrát, iní sa pred oltár postavili opakovane – v jednom prípade dokonca už tretíkrát. Aj preto tento známy Slovák vyhlásil, že je vlastne taký malý sobášny podvodník.

Vľavo: Kvetka a Július Horváthovci, vpravo: Victoria a David Beckhamovci
Prečítajte si tiež: Stačili tri mesiace a vedela, že on je ten pravý. Títo slávni ľudia sa brali mladší, ako dnes býva zvykom

Andrej Bičan

„Je taký film, že Štyri svadby a jeden pohreb, tak ešte mám pred sebou nejaké počty,“ smial sa Andrej Bičan pred svojou treťou svadbou. S manželkou Michaelou si koncom leta po viac ako deväťročnom vzťahu povedali svoje áno a ako priznal, na svadbu pod holým nebom nikdy nezabudnú. O unikátnu atmosféru sa postaral aj Martin Nikodým, ktorý mladomanželov oddával.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kaštieľ Palárikovo (@kastiel_palarikovo_sk)

Hoci obľúbený moderátor prežil dva rozvody, na lásku nezanevrel a o Miške od začiatku hovoril ako o svojej osudovej partnerke, s ktorou rátal do života. „Z mojej Mišky urobím Mišku Bičanovú,“ prezradil v jednom z rozhovorov Andrej Bičan, ktorý svoju partnerku požiadal o ruku pred štyrmi rokmi a so sobášom sa neponáhľali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Obrúčkovo (@obruckovoeu)

„Ja som taký malý sobášny podvodník, toto už bude môj tretí sobáš. Tak som sa musel na to psychicky aj fyzicky pripraviť. A rovnako aj Miška a sme pripravení,“ smial sa v Teleráne moderátor, ktorý si nakoniec svoju partnerku 28. júna zobral za ženu.

Eliška Lenčešová

