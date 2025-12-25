Renáta Názlerová pre Dobré noviny: Detox od Slovenska ma zachránil. V odchode ma podporil aj manžel - Dobré noviny
Renáta Názlerová pre Dobré noviny: Detox od Slovenska ma zachránil. V odchode ma podporil aj manžel
Renáta Názlerová pre Dobré noviny: Detox od Slovenska ma zachránil. V odchode ma podporil aj manžel

Pred štedrou večerou vždy doma robia jeden rituál.

„Milovať človeka aj s jeho chybami je skutočná láska,“ hovorí Renáta Názlerová. Bývalá televízna sudkyňa a obľúbená influencerka sa preslávila nielen svojím profesionálnym prístupom, ostrým jazykom, ale aj srdečným prístupom k životu, ktorý na sociálnych sieťach sledujú desaťtisíce ľudí. Jej najväčším fanúšikom je po 33 rokoch manžel Jozef, ktorý ju podporil aj tento rok, keď sa rozhodla odísť do cudziny, aby si dala „detox“ od Slovenska. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY otvorene hovorí o rodinných tradíciách, špeciálnych Vianociach a prezradí aj to, aké pravidlá platia vo vzťahu, ktorý vydržal viac než tri desaťročia.

V rozhovore s Renátou Názlerovou sa dozviete:

  • ako vyzerali unikátne Vianoce v jej detstve,
  • prečo cez sviatky nerobí „upratovacie manévre“,
  • ako sa spoznali s manželom Jozefom,
  • čo je tajomstvo ich 33-ročného manželstva,
  • prečo potrebovala „detox“ od Slovenska,
  • čo ju naučil pobyt v cudzine.

Vaša mamička vraj mala každé Vianoce nejakú „vychytávku“. Čo si pre vás zvykla pripraviť?

Moja mamička, familiárne sme ju oslovovali Martuška, mala každé Vianoce sólo v kuchyni. Pretože nám nestačilo mať jeden zemiakový šalát, museli sme mať dva – aj majonézový, aj nakyslo s cibuľou. Nestačilo mať jednu rybaciu polievku, museli sme mať dve – aj mliečnu na kyslo, aj pikantné halászle. No a kapor? Ak si myslíte, že sme ho mávali „iba“ na dva spôsoby, mýlite sa. Ten musel byť klasický, vysmážaný v trojobale, potom v cestíčku, ešte v múke s kmínom a červenou paprikou a nadôvažok zapekaný v trúbe so syrom a kápiou. A tomu verte, že sme potom kapra nemuseli vidieť pekne dlho, keďže sme ho jedli týždeň. (smiech)

Ktorý darček je pre vás úplne najpamätnejší?

Možno to niekoho pobaví, ale napríklad diskolampa z Maďarska. Bola to vtedy veľká móda a keď som ju zapla v izbe, mala som pocit, že som v Amerike.

Renáta Názlerová v detstve. Foto: Archív RN

Vraj ste ako dieťa mali veľké pátracie akcie po darčekoch. Ako si na to spomínate?

Skutočne dodnes neviem, na čo som sa tešila väčšmi. Či na to, že budem ňúrať po celom byte a hľadať tajné skrýše, alebo na to, či nájdem pod stromčekom niečo, čo som predtým neobjavila. V každom prípade ten moment, keď všetko doma voňalo, bol prestretý stôl a ja som jedla rýchlosťou blesku, len aby som mohla ísť rozbaľovať, boli silné momenty každého roka v mojom detstve.

Máte vianočný rituál, ktorý nikdy nevynecháte – aj keby padali traktory?

Nikdy, skutočne nikdy, nezasadneme k štedrovečernému stolu skôr, než nie sú zapálené sviečky na hroboch našich drahých.

S mamou.
S mamou. Foto: Archív RN

Každoročne hovoríte, že Vianoce sú o oddychu, nie o dokonale naleštenom byte. Čo na to hovoria ostatní?

Na názor sa ich nepýtam, upratané a nadekorované máme vždy. Ale určite nelozím po oknách, aby sa leskli a určite nerobím upratovacie manévre ešte hodinu pred štedrou večerou. Dôležité pre mňa je, aby sme sa doma dobre cítili a rovnako všetky návštevy, ktoré k nám pravidelne v tomto čase prichádzajú.

A ako reaguje na tento prístup váš manžel Jozef? Ste na jednej lodi?

