Kým ho neuchvátilo umenie, na tržnici predával zeleninu. Slávny mladík s divadlom uspel aj na vojenčine
O svoje miesto musel zabojovať, no napokon sa mu to podarilo.
Kým bol ešte študent, počas prázdnin chodil pomáhať starému otcovi, ktorý vo veľkom pestoval zeleninu a staral sa o viac ako sto včelích rodín. Úrodu s ním mladík z fotografie predával na tržnici, okúsil vďaka tomu čaro obchodu a neskôr si s kamarátom otvorili vlastné potraviny, ktoré vraj fungujú dodnes.
Mladý podnikateľ v nich však už roky nepracuje. Po strednej škole ho totiž uchvátilo umenie a hoci ho na Vysokú školu múzických umení na prvý pokus neprijali, o rok neskôr sa mu to podarilo a dnes patrí k našim najobsadzovanejším hercom.