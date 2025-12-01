Navštívila stovky trhov, no jedny slovenské ju prekvapili. Američanka ich nazvala skrytým klenotom Európy
Slováci riešia ceny, turisti vidia atmosféru.
Keď sa povie Bratislava, mnohým domácim napadne ruch hlavného mesta, dopravné zápchy či vysoké ceny. No stačí pár krokov do centra v predvianočnom období a človek zrazu zistí, že toto mesto vie ponúknuť aj celkom inú tvár.
Presne ten pocit zažila Američanka Helen, ktorá na sociálnych sieťach pravidelne hodnotí vianočné trhy po celej Európe. A práve tie bratislavské ju prekvapili najviac – označila ich za „podceňovaný klenot.“
Svetobežníčka s láskou k Európe
Helen cestuje spolu s manželom a na svojom Instagrame prezrádza, že stihla navštíviť už viac než stovku trhov. Svojim sledovateľom tak prináša prehľad miest, ktoré podľa nej stoja za návštevu.
Bratislava je jedným z nich – a nie náhodou. Ako pripomína, na pomerne malom území nájde človek hneď niekoľko miest so stánkami, ktoré sú od seba len pár minút chôdze. Pochválila aj to, že návštevníci tu narazia na pestrú ponuku jedla, tradičné chute a množstvo ručne vyrábaných drobností, čo podľa nej dodáva trhom osobitý charakter.
„Myslím, že toto je najviac podceňovaný vianočný trh v Európe. Absolútne nádherné vianočné mesto s viacerými trhmi po celom meste," uviedla na svojom Instagrame.