Šalát, z ktorého budete vyjedať aj v noci. Renáta Názlerová sa pre Dobré noviny podelila o rodinný recept
Na Vianoce mala mamička Maruška v kuchyni sólo.
K štedrému stolu nikdy nezasadnú skôr, kým nezapália sviečky na hroboch svojich najbližších. Pre Renátu Názlerovú a jej rodinu sú Vianoce sviatkami, ktoré by nevymenili za žiadne iné. Hoci bývalá televízna sudkyňa strávila veľkú časť tohto roka mimo domova, Vianoce budú u nich tradične slovenské a na stole nebude chýbať ani špeciálny vajíčkovo-zemiakový šalát. S čitateľmi Dobrých novín sa exkluzívne podelila o rodinný recept.
Kapra jedli týždeň
Vianoce boli u nich doma odjakživa aj o jedle. „Moja mamička, familiárne sme ju oslovovali Martuška, mala každé Vianoce sólo v kuchyni. Pretože nám nestačilo mať jeden zemiakový šalát, museli sme mať dva – aj majonézový, aj nakyslo s cibuľou,“ prezradila v rozhovore pre Dobré noviny. Nestačilo im mať jednu rybaciu polievku, museli mať dve – aj mliečnu na kyslo, aj pikantné halászle.
„No a kapor? Ak si myslíte, že sme ho mávali ‚iba‘ na dva spôsoby, mýlite sa. Ten musel byť klasický vysmážaný v trojobale, potom v cestíčku, ešte v múke s kmínom a červenou paprikou a nadôvažok zapekaný v rúre so syrom a kápiou. A tomu verte, že sme potom kapra nemuseli vidieť pekne dlho, keďže sme ho jedli týždeň,“ smeje sa Renáta Názlerová, ktorá sa s nami podelila aj o jeden ich rodinný poklad – recept na špeciálny šalát.
Šalát zo siedmich ingrediencií
„Je to možno jednoduchšia verzia zemiakového šalátu, ale ešte sa nestalo, aby v noci z neho nechodila rodina vyjedať,“ prezradila exkluzívne pre Dobré noviny.