Šalát, z ktorého budete vyjedať aj v noci. Renáta Názlerová sa pre Dobré noviny podelila o rodinný recept
Šalát, z ktorého budete vyjedať aj v noci. Renáta Názlerová sa pre Dobré noviny podelila o rodinný recept
Šalát, z ktorého budete vyjedať aj v noci. Renáta Názlerová sa pre Dobré noviny podelila o rodinný recept

Renáta Názlerová / Vajíčkovo-zemiakový šalát
Renáta Názlerová / Vajíčkovo-zemiakový šalát — Foto: Archív RN

Na Vianoce mala mamička Maruška v kuchyni sólo.

K štedrému stolu nikdy nezasadnú skôr, kým nezapália sviečky na hroboch svojich najbližších. Pre Renátu Názlerovú a jej rodinu sú Vianoce sviatkami, ktoré by nevymenili za žiadne iné. Hoci bývalá televízna sudkyňa strávila veľkú časť tohto roka mimo domova, Vianoce budú u nich tradične slovenské a na stole nebude chýbať ani špeciálny vajíčkovo-zemiakový šalát. S čitateľmi Dobrých novín sa exkluzívne podelila o rodinný recept.

Renáta Názlerová s mamičkou.
Renáta Názlerová s mamičkou. Foto: Archív RN

Kapra jedli týždeň

Vianoce boli u nich doma odjakživa aj o jedle. „Moja mamička, familiárne sme ju oslovovali Martuška, mala každé Vianoce sólo v kuchyni. Pretože nám nestačilo mať jeden zemiakový šalát, museli sme mať dva – aj majonézový, aj nakyslo s cibuľou,“ prezradila v rozhovore pre Dobré noviny. Nestačilo im mať jednu rybaciu polievku, museli mať dve – aj mliečnu na kyslo, aj pikantné halászle.

Prečítajte si tiež: Renáta Názlerová o tom, prečo odišla zo Slovenska: Veľmi ma bolelo srdce. Myslela som, že to nerozchodím

„No a kapor? Ak si myslíte, že sme ho mávali ‚iba‘ na dva spôsoby, mýlite sa. Ten musel byť klasický vysmážaný v trojobale, potom v cestíčku, ešte v múke s kmínom a červenou paprikou a nadôvažok zapekaný v rúre so syrom a kápiou. A tomu verte, že sme potom kapra nemuseli vidieť pekne dlho, keďže sme ho jedli týždeň,“ smeje sa Renáta Názlerová, ktorá sa s nami podelila aj o jeden ich rodinný poklad – recept na špeciálny šalát.

Foto: Archív RN

Šalát zo siedmich ingrediencií

„Je to možno jednoduchšia verzia zemiakového šalátu, ale ešte sa nestalo, aby v noci z neho nechodila rodina vyjedať,“ prezradila exkluzívne pre Dobré noviny.

