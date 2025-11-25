VIDEO: Ukázala jazvy po výmene bedrového kĺbu aj rannú rutinu. Paulína Pořízková verí, že sa mnohým ženám teraz uľaví
Svetová topmodelka dovolila nahliadnuť do svojho súkromia.
Modelka Paulína Pořízková oslávila v lete 60 rokov, ale už posledných pár rokov odmieta pokračovať v trende sociálnych sietí a prezentovať sa len v duchu ideálnej krásy a vždy perfektne upraveného zovňajška. Pořízková si prestala farbiť vlasy, stále viac vystupuje bez make-upu a na svoje vrásky viac upozorní, ako by ich skrývala.
Ľudia dvoch extrémov
Aj vďaka tomu dostáva dva druhy úplne rozporuplných reakcií od ľudí na internet. Jedni jej píšu, že vyzerá na sto rokov a nemala by sa takáto ukazovať, druhí zas, že ako môže hovoriť o nedokonalostiach, keď aj tak je predsa modelka a celý život nerobí nič iné, iba sa stará o svoj výzor.
Pořízková tak nahrala video, v ktorom podporila instagramový trend a ukázala sa pri rannej príprave. Modelka ukázala svoj bežný deň, kedy nerieši ani to, čo si na seba oblečie a už vôbec nie make-up.
„Toto je môj päťročný župan, spodná bielizeň má tri roky a toto sú moje jazvy po výmene bedrového kĺbu," opisuje. Natiahla na seba elastické džínsy a obľúbený sveter s veveričkami. „Toto musím robiť, lebo som takmer slepá, aby som nemusela mať okuliare," povedala pri nasadzovaní kontaktných šošoviek.