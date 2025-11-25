Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie - Dobré noviny
Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie
Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.
Miriam Kalisová a Martin Šmahel. — Foto: Facebook - Miriam Kalisová

Zaľúbil sa do vlastností, ktoré sa dnes nenosia.

„Ja na zázraky verím. Je snáď niekto, kto nie?“ hovorí Miriam Kalisová, moderátorka, ktorá zažila, že život vie prekvapiť aj tých najodvážnejších. Pred pár rokmi sa tešila z manželstva s jedným z najkrajších mužov sveta, no potom prišiel rozvod a obdobie, keď sa cítila úplne na dne. Váha jej klesla na 43 kíl a jej tvár niesla známky tzv. „ozempicovej tváre“. Napriek všetkému sa Miriam postavila na nohy, našla vnútornú silu a dnes opäť žiari. Cesta k tomu však nebola jednoduchá.

Dievča za milión

Odmalička vedela, že sa nedá spoliehať na šťastie, ale treba mu dopomôcť snahou. Miriam sa ešte počas štúdia sociológie prihlásila na konkurz do vtedajšej nitrianskej televízie Zobor, no s kamerou sa stretla ešte skôr. V roku 2004 to totiž skúsila v prvej reality šou televízie JOJ Dievča za milión. Ako neskôr priznala, neurobila to preto, aby vyhrala finančnú odmenu.

Kolegyne a posledné dve nevyradené finalistky reality šou Dievča za milión Michaela Suríniová (vľavo) a Karin Olasová (vpravo). / Finalistka Michaela Suríniová.
Prečítajte si tiež: Ryšavku z Dievčaťa za milión by ste po dvoch desaťročiach nespoznali. Miška sa v jednej veci nezmenila

„Veľmi som chcela ísť na dovolenku do Tunisu,“ prezradila pre Život Miriam, ktorá sa síce do finále šou nedostala, no účasť nikdy neoľutovala. Naučila sa pôsobiť pred kamerami a po dvoch rokoch v nitrianskej televízii si ju všimli ľudia z Markízy a pozvali ju na konkurz. „Markíze budem vždy nesmierne vďačná za šancu, ktorú mi dala. Ako 21-ročná študentka sociológie som mala tú česť posadiť sa do kresla najsledovanejšej relácie na Slovensku,“ uviedla po 18 rokoch v televízii, do ktorej priviedla aj svojho vtedajšieho partnera Petra Varinského.

Piaty najkrajší

Ak prezradila pre Život, s Petrom sa zoznámili cez internet. „Bolo zvláštne, že keď sme sa prvý raz videli na diskotéke, nevedeli sme, že sme to práve my. Stretli sa nám pohľady, spontánne sme sa pozdravili,“ hovorila ešte v roku 2007, keď o Petrovi vravela ako o osudovom mužovi, s ktorým si vie predstaviť svadbu.

Peter Varinský s manželkou Lenkou.
Prečítajte si tiež: Keď sa rozchádzal s kolegyňou, taniere vzduchom nelietali. Peter Varinský a Lenka robia veci po svojom

Miriam Kalisová sa však v roku 2012 postavila pred oltár s iným partnerom – vtedy piatym najkrajším mužom planéty.

