Túžite pred Vianocami spraviť aspoň jeden dobrý skutok? Tieto krásne projekty vám v tom ochotne pomôžu
Túžite pred Vianocami spraviť aspoň jeden dobrý skutok? Tieto krásne projekty vám v tom ochotne pomôžu

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Instagram @kolko_lasky

Poďme spoločne potešiť tých, ktorí budú sviatky tráviť bez svojich najbližších.

Počas sviatkov je medzi nami mnoho ľudí, ktorí pod stromčekom nič neočakávajú. Žijú osamelo, prípadne sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Aj preto už niekoľko rokov na Slovensku vznikajú iniciatívy, ktoré sa snažia vniesť do ich dní trochu svetla, láskavosti a nádeje. Pripomínajú nám, že pravé Vianoce sú o radosti, láske a nezištnosti.

Zapojiť sa môže každý, kto chce urobiť niečo pekné pre druhých – či už splniť malé prianie, darovať pozornosť alebo jednoducho šíriť dobro. Prinášame výber projektov, ktoré to umožňujú:

1. Koľko lásky sa zmestí?

Aj tento rok pokračuje obľúbený projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Jeho začiatky boli úplne nenápadné – ako malá facebooková skupina, ktorú založili dobrovoľníci s cieľom vyzbierať pár darčekov pre seniorov v domovoch. Napokon sa však zmenil na celoslovenský projekt, ktoré každý december spája tisíce ľudí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Koľko Lásky o.z. (@kolko_lasky)

Princíp je jednoduchý: do krabičky od topánok vložíte drobnosti, ktoré môžu potešiť babičky a deduškov v sociálnych zariadeniach. Na webovej stránke projektu nájdete presné pokyny, aby obsah balíčka urobil radosť a zároveň spĺňal odporúčania.

2. Vianočná pošta pre seniorov

Projekt Vianočná pošta pre seniorov krásne ukazuje, že Vianoce nemusia byť len o darčekoch. Ide o jednoduchú, no dojímavú myšlienku – dobrovoľníci z rôznych krajín píšu vianočné pozdravy neznámym starkým do domovov.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Do žilinských ulíc vstúpil policajt, ktorý namiesto rozdávania pokút pomáha. Môže inšpirovať aj iné mestá

Zakladatelia hovoria, že rukou písaný list je pre seniorov vzácny dar. Niečo, čo poznajú z mladosti a čo im pripomína, že na nich niekto myslí. Jedna pohľadnica pritom dokáže rozžiariť celý ich deň a vás stojí len pár minút.

3. Otvor srdce, daruj knihu

Mnohé dobročinné projekty fungujú aj lokálne, preto sa oplatí sledovať iniciatívy vo svojom okolí. Napríklad v Malokarpatskom regióne už 21 rokov funguje projekt Otvor srdce, daruj knihu, vďaka ktorému knižkami potešia deti zo sociálne slabých pomerov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reviakomunitnanadacia/posts/pfbid035kLHoKiYqop51nhW1NhW72i6zZh32GWzW7bqw2j9cpzsd7rynNNLVZHckbbji61Dl

„Ak sa chcete pridať a stať sa knižným darcom, deťom čitateľské sny môžete splniť už od 17. novembra 2025 kúpou knihy v kníhkupectve Folly v OC Kocka v Modre a Artfore na Kollárovej ulici v Pezinku. My ich zabalíme a doručíme k Vianociam každému mladému čitateľovi,“ informuje komunitná nadácia Revia.

