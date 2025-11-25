Túžite pred Vianocami spraviť aspoň jeden dobrý skutok? Tieto krásne projekty vám v tom ochotne pomôžu
Poďme spoločne potešiť tých, ktorí budú sviatky tráviť bez svojich najbližších.
Počas sviatkov je medzi nami mnoho ľudí, ktorí pod stromčekom nič neočakávajú. Žijú osamelo, prípadne sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Aj preto už niekoľko rokov na Slovensku vznikajú iniciatívy, ktoré sa snažia vniesť do ich dní trochu svetla, láskavosti a nádeje. Pripomínajú nám, že pravé Vianoce sú o radosti, láske a nezištnosti.
Zapojiť sa môže každý, kto chce urobiť niečo pekné pre druhých – či už splniť malé prianie, darovať pozornosť alebo jednoducho šíriť dobro. Prinášame výber projektov, ktoré to umožňujú:
1. Koľko lásky sa zmestí?
Aj tento rok pokračuje obľúbený projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Jeho začiatky boli úplne nenápadné – ako malá facebooková skupina, ktorú založili dobrovoľníci s cieľom vyzbierať pár darčekov pre seniorov v domovoch. Napokon sa však zmenil na celoslovenský projekt, ktoré každý december spája tisíce ľudí.
Princíp je jednoduchý: do krabičky od topánok vložíte drobnosti, ktoré môžu potešiť babičky a deduškov v sociálnych zariadeniach. Na webovej stránke projektu nájdete presné pokyny, aby obsah balíčka urobil radosť a zároveň spĺňal odporúčania.
2. Vianočná pošta pre seniorov
Projekt Vianočná pošta pre seniorov krásne ukazuje, že Vianoce nemusia byť len o darčekoch. Ide o jednoduchú, no dojímavú myšlienku – dobrovoľníci z rôznych krajín píšu vianočné pozdravy neznámym starkým do domovov.
Zakladatelia hovoria, že rukou písaný list je pre seniorov vzácny dar. Niečo, čo poznajú z mladosti a čo im pripomína, že na nich niekto myslí. Jedna pohľadnica pritom dokáže rozžiariť celý ich deň a vás stojí len pár minút.
3. Otvor srdce, daruj knihu
Mnohé dobročinné projekty fungujú aj lokálne, preto sa oplatí sledovať iniciatívy vo svojom okolí. Napríklad v Malokarpatskom regióne už 21 rokov funguje projekt Otvor srdce, daruj knihu, vďaka ktorému knižkami potešia deti zo sociálne slabých pomerov.
„Ak sa chcete pridať a stať sa knižným darcom, deťom čitateľské sny môžete splniť už od 17. novembra 2025 kúpou knihy v kníhkupectve Folly v OC Kocka v Modre a Artfore na Kollárovej ulici v Pezinku. My ich zabalíme a doručíme k Vianociam každému mladému čitateľovi,“ informuje komunitná nadácia Revia.