Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou
Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.
Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Známy herec je v harmonickom vzťahu so svojou partnerkou už desať rokov.

Stalo sa mu to, čo mnohým mužom. Pred rokmi sa beznádejne zapozeral do krásky, po ktorej túžila celá krajina a v snahe udržať si ju robil úsmevné veci. Jeho osudovou láskou sa však stala úplne iná osoba v úplne inom čase.

Herec Rudolf Hrušínský najmladší sa v Československu preslávil filmom Diskopríbeh. Pri natáčaní ďalšieho úspešného filmu Svadba upírov prežil krátky, ale za to intenzívny milostný románik s božskou Ivetou Bartošovou. Zatiaľ čo on bol skutočne zamilovaný, ona to brala len ako úlet.

Umelec si potom na životnú lásku musel počkať. Martinu stretol v čase, keď nebol herecky aktívny a cestoval po svete. Na prvom stretnutí však obom príliš do rečí nebolo, tak to osud zariadil po svojom - a o dva roky neskôr sa ich cesty znova spojili. A herec si uvedomil, že zvyšok života chce stráviť radšej s milovanou ženou ako niekde v juhoamerických džungliach.

Netušil, že existuje

Netušil, že existuje

Rodák z Prahy pochádza zo slávnej hereckej rodiny, jeho otec a najmä dedo, po ktorých sa rovnako aj volá, patrili k českej hereckej elite. Kto by si však myslel, že práve slávnym menom mal vydláždenú cestu k úspechu a na herecký Olymp, bol by na veľkom omyle. Keď totiž v šestnástich prišiel na konkurz do kultového hudobného filmu Diskopríbeh, režisér filmu Jaroslav Soukup absolútne netušil, kto to je.

„Prišiel na konkurz a ja som vôbec netušil, že nejaký Rudolf Hrušínský najmladší existuje. Vtedy sme robili dôkladný konkurz v ateliéroch v Hostivaři a nejaký štvrtý, piaty deň skúšok sa objavil chalan, pri ktorom som si okamžite povedal, že to je presne on, koho do hlavnej úlohy hľadám. Bol uvoľnený, plný optimizmu, proste vynikajúci. Až potom som sa dozvedel, o koho sa jedná,“ zaspomínal s úsmevom Jaroslav Soukup pre portál Prima Ženy na herca, ktorého potom počas nakrúcania čakali dve pikantné scény.

Petra Hřebíčková našla šťastie pri Matějovi.
Prečítajte si tiež: Zúfalú túžbu po deťoch vyriešil šaman. Herečka Petra Hřebíčková našla šťastie u muža, ktorého roky ignorovala

Románik s Bartošovou

Musel sa dať u holiča ostrihať dohola a nahý prebehnúť cez Plzenské námestie. „Rudla s tou nahou scénou nemal najmenší problém. Plzenské námestie musel prebehnúť niekoľkokrát za sebou a pri tom poslednom si rozrezal nohu o nejaký črep. To bola jediná komplikácia. Inak všetko prebiehalo v pokoji. Na chodníkoch bolo veľa divákov, ale nijako nás nerušili. Bol to pre nich zážitok,“ prezradil režisér filmu, ktorý si Hrušínského natoľko obľúbil, že ho neskôr obsadil aj do pokračovania Diskopríbehu a tiež do snímky Svadba upírov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Filmové a serialové svatby (@filmove_svatby)

V nej si zahral po boku speváckej popovej ikony Ivety Bartošovej, s ktorou spoločne stvárnili zamilovanú dvojicu. Vzájomné iskrenie však medzi oboma neprebehlo len na filmovom plátne, ale Iveta aj Rudo prežili pri natáčaní filmu krátky, no intenzívny milostný románik.

Spojilo ich cestovanie

Časť 1 / 3

