Svetlá časť je jemná, zelená chutí intenzívne. Pórovú polievku Romana Paulusa dotvára chrumkavá slanina
Roman Paulus a jeho pórová polievka.
Roman Paulus a jeho pórová polievka. — Foto: Instagram/romanpaulus.chef

Niektorými milovaná, niektorými opomínaná, my sme si na nej veľmi pochutili, vraví známy kuchár.

Šéfkuchár Roman Paulus si varenie doma úplne zamiloval a od začiatku si vravel, že presne takáto práca by ho mohla napĺňať. V kuchyni to však nie je len o zábave, ale predovšetkým o príprave. Niekedy podľa neho dokonca treba zaťať zuby a prekonať aj náročnejšie dni, no všetko to aj po rokoch praxe stojí za to.

Presvedčí aj tých, ktorí pór nevyhľadávajú

„Je dobré, keď kuchára tá práca baví. Určite potrebuje aj dobré nože. Nie len jeden, ale rôzne druhy. Iné sú na filetovanie rýb, iné na vykosťovanie mäsa a iné na ozdobné krájanie. Takže také štyri až šesť nožov kuchár mať musí,“ vysvetlil pre Rádio Junior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bistro PAULUS (@bistro_paulus)

Známy gastronóm, ktorý svojimi receptami inšpiruje aj na sociálnych sieťach, nedávno zdieľal tip na sezónnu polievku, ktorá nielen zahreje, ale navyše aj výborne chutí. Jej príprava nezaberie veľa času a vyskúšať by ju vraj mali aj tí, ktorí pór príliš neobľubujú.

Zdena Studenková / ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Vie urobiť poctivú pórovú polievku. Zdena Studenková sľubuje, že jej chuť vás prenesie doprostred Paríža

„Na záhradke som cez víkend pozbieral úrodu póru, takže voľba bola jasná – pórová polievka. Niektorými milovaná, niektorými opomínaná, my sme si na nej ale veľmi pochutili. Ak máte radi jemnejšie polievky, môžete použiť len svetlú časť póru, viac chuti zaistí zelená časť, ktorej sa ale netreba báť, v polievke je skvelá,“ napísal obľúbený šéfkuchár k svojmu videoreceptu.

Pórová polievka podľa šéfkuchára Paulusa:

