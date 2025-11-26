Pokoj po jej narodení bol predčasný. Malá Janka má agresívny nádor na mozgu a tretinovú šancu, že prežije
Zdravá dcérka mala byť ich nový začiatok.
Keď sa Janka narodila, v rodine zavládol obrovský pokoj. Po dvoch deťoch, pri ktorých sa s rodinou škaredo zahrala genetika, si totiž od lekárov vypočuli, že ich dcérka je v poriadku. Dnes však leží v nemocnici a bojuje so zákerným a veľmi agresívnym nádorom na mozgu. Má iba jeden a pol roka.
Tiché varovanie
„Boli sme taká obyčajná rodina. Ja, môj ZŤP syn Tobko z predošlého vzťahu (jeho dvojča zomrelo pred štyrmi rokmi), môj súčasný partner a naša spoločná dcérka Janka,“ uviedla rodina pre portál Donio. Po tom, čím si prešli, verili, že tentoraz bude všetko v poriadku.
Začiatkom októbra si však všimli drobné zmeny. Janka sa prestávala stavať na nožičky a postupne už nechcela ani štvornožkovať. Lekárske vyšetrenia odhalili diagnózu, ktorú nechce počuť žiadny rodič – v jej hlavičke rástol obrovský nádor, ktorý spôsobil štvorkomorový hydrocefalus a opuch mozgu.
Hrozivé prognózy
Nasledovala séria náročných zákrokov. Janka podstúpila tri ťažké operácie, počas ktorých sa lekárom podarilo časť nádoru odstrániť a zaviesť shunt na odvod tekutiny. Potom prišla ďalšia rana – histológia potvrdila veľmi zriedkavý a extrémne agresívny typ nádoru ATRT. „Janka má menej ako 30 % šancu, že prežije...“ povedala rodina pre Donio.
Napriek tomu sa malá bojovníčka nevzdáva. Absolvovala prvý cyklus chemoterapie, čaká ju ešte šesť ďalších, transplantácia kostnej drene, ďalšia operácia a v prípade potreby aj protónové ožarovanie v Prahe. Rodičia stoja pri nej každý deň. „Janka bojuje a my musíme s ňou!“ hovoria s nádejou.