Keď jej pred 80-kou zistili rakovinu, nasadila profi tréning. Rodina pani Ľubice neverila, čo dokázala
Pacientka, po ktorej túži každý lekár.
Pani Ľubica Kováčová mala takmer 80 rokov, keď zbadala malé a nenápadné zmeny na svojom tele. Lekári z Národného onkologického ústavu v Bratislave jej neskôr diagnostikovali mimoriadne zákernú rakovinu pankreasu.
Jedinou účinnou liečbou proti tomuto ochoreniu je Whippleova operácia, jeden z najnáročnejších zákrokov v brušnej dutine vôbec. Nielenže trvá niekoľko hodín, ale ani jeho výsledok nie je zaručený. Pacienti nemusia zákrok prežiť, alebo v lepšom prípade sa výrazne zníži kvalita ich života.
Plán na mieru
„Komplikácií tam bolo veľa, ale medzi najvážnejšie patrila mentálna porucha. Myslela som si, že už nevstanem z postele, že už nebudem vládať dýchať,“ spomína pani Ľubica na to, čoho sa desila najviac. Jedinou šancou, ako sa negatívnym účinkom vyvarovať, bolo priniesť telo do dobrej fyzickej kondície.
Experti z Onkologického ústavu z niekoľkých špecializácii jej na mieru vypracovali prehabilitačný program, ktorý jej mal pomôcť pripraviť sa na ťažkú operáciu. Nuž a pani Ľubica sa do toho oprela s plnou silou.