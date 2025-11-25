Keď jej pred 80-kou zistili rakovinu, nasadila profi tréning. Rodina pani Ľubice neverila, čo dokázala - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď jej pred 80-kou zistili rakovinu, nasadila profi tréning. Rodina pani Ľubice neverila, čo dokázala
Keď jej pred 80-kou zistili rakovinu, nasadila profi tréning. Rodina pani Ľubice neverila, čo dokázala

Ľubica Kováčová z Nitry sa správala ako vzorná pacientka.
Ľubica Kováčová z Nitry sa správala ako vzorná pacientka. — Foto: Reprofoto: YT: Martina Utesena

Pacientka, po ktorej túži každý lekár.

Pani Ľubica Kováčová mala takmer 80 rokov, keď zbadala malé a nenápadné zmeny na svojom tele. Lekári z Národného onkologického ústavu v Bratislave jej neskôr diagnostikovali mimoriadne zákernú rakovinu pankreasu.

Jedinou účinnou liečbou proti tomuto ochoreniu je Whippleova operácia, jeden z najnáročnejších zákrokov v brušnej dutine vôbec. Nielenže trvá niekoľko hodín, ale ani jeho výsledok nie je zaručený. Pacienti nemusia zákrok prežiť, alebo v lepšom prípade sa výrazne zníži kvalita ich života.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1102705681783368

Plán na mieru

„Komplikácií tam bolo veľa, ale medzi najvážnejšie patrila mentálna porucha. Myslela som si, že už nevstanem z postele, že už nebudem vládať dýchať,“ spomína pani Ľubica na to, čoho sa desila najviac. Jedinou šancou, ako sa negatívnym účinkom vyvarovať, bolo priniesť telo do dobrej fyzickej kondície.

Experti z Onkologického ústavu z niekoľkých špecializácii jej na mieru vypracovali prehabilitačný program, ktorý jej mal pomôcť pripraviť sa na ťažkú operáciu. Nuž a pani Ľubica sa do toho oprela s plnou silou.

Ako profesionálna športovkyňa

